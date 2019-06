Adam Ďurica predstavil video k singlu Zatancuj si so mnou a konečne prezradil mená hostí na turné

Charizmatický spevák Adam Ďurica posiela do rádií skladbu Zatancuj si so mnou, ktorou uzatvára štvoricu rádiových singlov z minuloročného albumu 30. Okrem toho konečne prezradil hostí jesennej časti akustického turné, ktoré začína koncom októbra. Môžete sa znovu tešiť na Karmen Pál-Baláž, či Peter Bič Project a pozvanie prijal aj Marián Čekovský.

Hudbu k piesni Zatancuj si so mnou, tak ako ku všetkým pesničkám na albume 30, zložil Adam Ďurica a text pre neho napísal jeho dvorný textár Vlado Krausz. Keď Adam tento album vydával, chcel, aby si ho mohlo vypočuť čo najviac ľudí, bez ohľadu na to, či si ho kúpia. Preto zverejnil všetky pesničky aj na YouTube. Ak si odmyslíme skladby Jazero, Holubička a Dávno si preč, ktoré hudobník predstavil spolu s videoklipmi ako single, práve pesnička Zatancuj si so mnou mala na YouTube najviac pozretí. Jej obľúbenosť u Adamových fanúšikov bola zjavná aj na jeho jarných akustických koncertoch. Keď interpret vyberal záverečnú pieseň, ktorou uzavrie predstavovanie albumu 30, jeho voľba preto bola jasná.

„Niektoré skladby majú v sebe niečo zvláštne a príťažlivé a toto je jedna z nich. Keď sme ju hrali naživo na akustických koncertoch, ľudia na ňu perfektne reagovali a po koncerte mi ju často spomínali a pýtali sa, či k nej spravím aj videoklip a vtedy som o tom začal vážne premýšľať,“ odôvodňuje spevák výber skladby.

Adam od spustenia jesennej časti akustických koncertov sľuboval, že čoskoro prezradí aj mená hudobníkov, ktorí sa spolu s ním predstavia na pódiu. Museli sme si síce počkať, ale rozhodne to stálo za to. Jeho kapelu v stálom zložení aj na jeseň bude doprevádzať František Jano z Peter Bič Project. Prvým hosťom spomedzi spevákov je mladá talentovaná Karmen Pál-Baláž, pre ktorú momentálne Adam píše skladby a spolu nahrávajú jej debutový album. Pozvanie s radosťou opäť prijal aj ďalší členovia kapely Peter Bič Project Peter Bič s Viktóriou Vargovou. Peter Bič hrával s Adamom už aj v minulosti a netají sa tým, že si na jar s Adamom veľmi rád zaspomínal na staré dobré časy a že si ich spoločné jarné vystúpenia veľmi užil. Posledným hosťom, ktorý možno mnohých prekvapí, je Marián Čekovský, na ktorého sa môžu fanúšikovia tešiť v Bratislave.

Zdroj: Braňo Šimončík

„Na jarných koncertoch vznikla strašne dobrá partia a keď sme hrali posledný koncert, až nám bolo ľúto, že sa to celé končí. Vtedy som si povedal, že to vôbec skončiť nemusí, lebo je to len o tom, či v tom chceme pokračovať. A my chceme spolu hrať a strašne nás to baví, a preto bude aj Karmen aj Peťo s Viki aj na jesenných akustických koncertoch,“ pochvaľoval si Adam Ďurica spoluprácu s hudobníkmi a pokračoval, „som naozaj rád, že pozvanie prijal aj Marián, ktorého považujem za úžasného hudobníka a skvelého človeka, s ktorým sa oplatí tráviť čas. Práve on obohatil moju skladbu Dávno si preč o nádherne piano. Veľmi sa naňho teším.“

Pokračovanie akustických koncertov Adama Ďuricu ponúka divákom vyzretý a kvalitný hudobný zážitok, kde svojim fanúšikom ponúkne svoje najznámejšie hity, ale aj menej známe skladby v celkom nových intímnejších aranžmánoch. Môžete sa tešiť na obľúbené pesničky zo staršej tvorby Dovtedy, Spolu, Láska veda, Mandolína či Neľutujem, ale aj novinky z albumu 30 – Jazero, Holubička, Dávno si preč a ďalšie. Turné vypukne 24. októbra v Brne a pokračovať bude v Senici, Žiari nad Hronom, Košiciach, Poprade, Rožňave, Vranove nad Topľou a v Bratislave. Vstupenky na turné s titulom Adam Ďurica a hostia – akustické koncerty – JESEŇ kúpite na Predpredaj.sk, alebo v miestnych pokladniach.

Keďže počas jari sa všetky koncerty nahrávali na záznam, návštevníci jesenného turné si okrem skvelého zážitku budú môcť odniesť aj LIVE akustické CD.

Adam Ďurica a hostia – akustické koncerty /JESEŇ:

24. 10. Brno – Radost Concert Hall

25. 10. Senica – MsKS

26. 10. Žiar nad Hronom - Hlavná sála MsKC

27. 10. Košice - Kino Slovan - Historická radnica

28. 10. Poprad – Dom kultúry

29. 10. Rožňava – Mestské divadlo Actores

30. 10. Vranov nad Topľou - MsDK

6. 11. Bratislava – Ateliér Babylon

Viac info:

Web

Facebook

Instagram

- reklamná správa -