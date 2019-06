Rekordná návštevnosť NA PALUBE JEDNOROŽCA. Deti si svoj deň poriadne užili

Na palubu jednorožca prišlo tento rok príjemne a užitočne stráviť MDD na rodinnú akciu bezmála pätnásť tisíc usmiatych a spokojných ľudí. Počas dňa sa registrovalo 2.000 detí a na záver si prítomní užili NAJVÄČŠIU PENOVÚ PÁRTY NA SLOVENSKU. Vstup bol voľný!

DETI pri REGISTRÁCII, priamo v Auparku v čase od 10:00 do 14:00 dostali informačný leták a originálnu HRACIA KARTU, s ktorou absolvovali 20 atraktívnych STANOVÍŠŤ rozmiestnených v areáli Auparku a po celom Sade Janka Kráľa. ZASÚŤAŽILI SI, uvideli záchranársku TECHNIKU a tiež si užili ukážky práce zásahových jednotiek akými sú polícia, hasiči, záchranári, kynológovia a mnohí ďalší. Po úspešnom absolvovaní každého stanovišťa získali deti na zadnú stranu HRACEJ KARTY pečiatku s písmenom. Deti, ktoré absolvovali všetky stanovištia, zozbierali všetky písmená tajničky a správne ju vyplnili boli zaradení do žrebovanie o fantastické ceny. Tajnička pre tento rok znela: KEĎ NIEČO CHCEŠ, VESMÍR SA SPOJÍ, ABY TI POMOHOL. Prvú cenu, VÍKENDOVÝ RODINNÝ POBYT na 2 noci v hoteli Health Spa Resort Esplanade**** s polpenziou, wifi a vstupom do Vodného a saunového sveta od spoločnosti KÚPELE PIEŠŤANY a na cestu AUTO PEUGEOT od FINAL - CD s plnou nádržou vyhrala pre svoju milú rodinku Lili Mikulová, LET BALÓNOM od spoločnosti Darujletbalónom.sk vyhrala Julinka Šebeňová a VIP EXKURZIU V TV JOJ od Nadácie TV JOJ Monika Pastoríková. Gratulujeme víťazom! No žiadne dieťa neodišlo domov bez darčeka. Na mnohých stanovištiach sa rozdávali nielen pečiatky, ale aj množstvo rôznych darčekov, či výtvorov, ktoré si deti sami vyrobili, dokonca si odniesli aj vlastnoručne zasadený kvietok o ktorý sa budú starať.

O pohodlie a zábavu detí sa počas celého dňa staralo viac ako 200 ľudí, za čo im patrí veľká vďaka. NA STANOVIŠTIACH SA PREDSTAVILI: KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO PZ BRATISLAVA, HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR SR, NÁRODNÁ TRANSFÚZNA SLUŽBA SR, SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ, ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA, VOJENSKÁ POLÍCIA, KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKA, MATERSKÉ CENTRUM BUDATKO, ZÁHRADNÉ CENTRUM KULLA, CAMP WONDERLAND, TOYETO - VNÍMAVÉ HRAČKY, CHAMELEON LAND, LIONS, DENDRIT KANIS, DENNÝ TÁBOR GREENWAY, MISIA, ZIPPY, DIVADLO LA KOMIKA, RÁDIO VIVA, PAULA DR. OETKER, AVON, McDonald’s a samozrejme AUPARK a FINAL-CD - Najväčší slovenský predajca automobilov.

PRIPRAVENÉ BOLI TIEŽ SPRIEVODNÉ AKCIE: Works hop, čitáreň, kreslenie na chodník, meranie zraku, množstvo maskotov v životnej aj nadživotnej veľkosti a veľa ďalších prekvapení. Skoro 1000 detí sa zúčastnilo merania zraku, dospelí si dali zmerať cukor /všetky pripravené testovacie papieriky sa minuli/, a deti sa naučili správne si čistiť zúbky. Tešili sme sa o to viac, že prišli aj rodičia detí, ktoré sme minulý rok poslali k očnej lekárke a ďakovali. Bol to fajn pocit, že naša práca nie je zbytočná. DAROVAŤ KRV PRIAMO NA AKCIU V MOBILNEJ JEDNOTKE Z NÁRODNEJ TRANSFÚZNEJ SLUŽBY SR prišlo skoro 20 darcov, no každé dieťa sa dozvedelo, aká je krv vzácna.

Deti z projektu Na palube jednorožca sa predstavili ako figuranti počas simulovaných ukážok pri súťaži družstiev ZŠ v poskytovaní Prvej pomoci pod názvom Dieťa života s podtitulom Zachrániť život je jednoduchšie ako ho splodiť, pod odbornou garanciou prezidenta Slovenského Červeného kríža doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD., nad ktorou prevzala záštitu ministerka školstva. Súťaže sa zúčastnilo 10 družstiev I. a II. Stupňa ZŠ zo západného Slovenska. Výhercom putovného pohára sa stalo družstvo ZŠ G. Bethlena 41, Nové Zámky v zostave: Rebeka Jeneiová, Hana Dikáczová, Karolína Mentelová, Sofia Šurnovská a Noémi Víziková pod vedením RNDr. Erika Garbanová. Túto súťaž podporil Bratislavský samosprávny kraj a Trnavský samosprávny kraj.

Na PÓDIU VYSTÚPILA ČESTNÁ STRÁŽ OZBROJENÝCH SÍL SR so svojou show, o skvelú atmosféru sa postaral TOMÁŠ BEZDEDA & BAND a na úplný záver celého podujatia bola

pripravená NAJVÄČŠIA PENOVÁ PÁRTY NA SLOVENSKU.

Ďakujem z úprimného srdca za dôveru a podporu svojim partnerom a spolupracovníkom. Je mi veľkou cťou aj v ich mene POĎAKOVAŤ všetkým Vám, ktorí ste už po ôsmy raz PRIŠLI Na palubu jednorožca a stali sa jej súčasťou.

S úctou,

Marcel Nemec, Moonlight camp

VŠETCI DOSPELÍ BOLI RAZ DEŤMI, NO MÁLOKTORÍ Z NICH SA NA TO

PAMÄTAJÚ. Ďakujem, že Vy sa pamätáte...

