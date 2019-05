Macejkovia spoľahlivo vozili hokejových fanúšikov

Počas majstrovstiev sveta v hokeji prepravilo 143 vlakov InterCity spolu 19 106 cestujúcich, priemerné meškanie predstavuje 2,1 minúty

Dva vlaky InterCity prepravili v dňoch zápasov slovenskej reprezentácie celkom 5 815 cestujúcich, meškali v priemere 9,5 minúty – zväčša kvôli čakaniu na omeškaných hokejových nadšencov

Z celkovo 14 vypravených hokejových „ícéčok“ predstavuje priemerné meškanie 9,5 minúty. Priemerné meškanie IC 521 MACEJKO je 3,1 minúty, vlak IC 526 MACEJKO meškal v priemere 15,9 minúty. Veľký podiel na tomto jave má skutočnosť, že spiatočný mimoriadny vlak, napriek plánovanému času odjazdu, vždy čakal na oneskorených fanúšikov, ktorí v košickej Steel Aréne povzbudzovali slovenských hokejistov.

Hokejisti Švajčiarska cestujú na štvrťfinálový zápas do Košíc. Zdroj: ZSSK

Počas majstrovstiev sveta v hokeji, ktoré sa konali v období od 10. 5. do 26. 5. 2019, prepravila ZSSK na trati Bratislava – Košice všetkými vlakmi InterCity (9 vlakov) spolu 19 106 cestujúcich. Z celkovo 143 vypravených vlakov InterCity predstavuje priemerné meškanie 2,1 minúty.

So ZSSK cestovali počas šampionátu nielen bežní cestujúci a hokejoví nadšenci, ale aj samotní hráči. V stredu 22. 5. 2019 boli vypravené dva mimoriadne vlaky, ktorými sa reprezentanti prepravovali na štvrťfinále. Mužstvá Švajčiarska a Švédska sa viezli z hlavného mesta do Košíc a tímy Spojených štátov amerických a Nemecka šli z metropoly východu do Bratislavy. V piatok 24. 5. 2019 bol pre družstvá Kanady a Fínska vypravený z Košíc do Bratislavy jeden mimoriadny vlak. Všetky vlaky s hokejistami absolvovali 445-kilometrovú jazdu bez zastavenia, pričom ten piatkový dokonca dorazil do cieľa 10 minút pred plánovaným príchodom.

-Reklamná správa-