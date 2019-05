Vieme prví: Kubovčíková Šebová konečne prehovorila o svojej dlho utajovanej svadbe

Najžiadanejšia slovenská herečka má svoju svadbu už dlhší čas za sebou. Súkromie si starostlivo stráži a o detailoch zo zákulisia svadby doteraz nehovorila. Mlčanie konečne prelomila a rozhodla sa nám prezradiť, aké myšlienky ju sprevádzali pri plánovaní svadby.

Influencerka Ivana Petrúšová, ktorá je známa pod blogerským menom Sweet Lady Lollipop, začína plánovať svoju vysnívanú svadbu. Práve s tým sa jej rozhodla Zuzana Kubovčíková Šebová pomôcť a podeliť sa tak o grify, ktoré známej influencerke uľahčia plánovanie. Tým sa to však rozhodne nekončí. Celé plánovanie sa rozhodli zverejniť na sociálnych sieťach. „Povedali sme si, že si svoje rady nenecháme pre seba. Posunieme ich nádejným snúbencom ďalej. Nech sa poučia z našich skúseností a využijú ich, aby si vystrojili slávnostný deň podľa svojich predstáv,“ prezradila Kubovčíková Šebová. Budúcim nevestám tak chcú pomôcť pri plánovaní svadieb podľa vlastných predstáv a vyhnúť sa krízovým momentom.

Zuzana Kubovčíková Šebová ako prísna matrikárka, ktorá sa snaží nevestu od svadby odradiť. Zdroj: Pabk

Zorganizovať svadobný deň a zmestiť sa do rozpočtu nie je jednoduché. Mladé páry nemajú ani tušenia, do čoho sa pri svadbe púšťajú, keďže je to pre ne úplne nová skúsenosť. Preto sa tomu herečka a influencerka plnohodnotne oddali a vyvarujú ich od všetkých nástrah.

V sérii videí budú riešiť základné otázky, ktoré si musí každý pár starostlivo prebrať. Koho pozvať, kde bude svadba, ako vystrojiť honosnú svadbu aj za málo peňazí, na čom rozhodne nešetriť a vo videách zodpovedia ešte mnoho ďalších otázok. Môžete sa tešiť aj na skúšku svadobných šiat, príbeh prvého stretnutia influencerky a jej nastávajúceho a aj to, prečo Kubovčíková Šebová takmer nepovedala pred oltárom áno.

Takto Zuzana Kubovčíková Šebová stvárnila tetu z Ameriky, ktorá na dobrej svadbe nemôže chýbať. Zdroj: Pabk

Herečka si vo videách zaspomína na svoj svadobný deň a celé jeho plánovanie. Prezradí aj, ako jej tehotenstvo uľahčilo celý svadobný deň a ako ju dojme pohľad aj na neznáme nevesty. Čo myslíte, rozplače sa aj pri svadbe známej influencerky Ivany? Všetky odpovede na vás čakajú v pripravovanom seriáli.

Aj napriek veľkému stresu a vypätým situáciám počas svadobného plánovania zažijú Zuzana a Ivana veľa zábavy, veď svadba je hlavne o radostných momentoch. Nebude to však len o zábave, videá budú plné cenných informácií. S organizáciou a finančnými radami im pomohla Poštová banka a osvedčená svadobná agentka Veronika.

Sweet Lady Lollipop si konečne vybrala svoje vysnívané svadobné šaty. Zdroj: Pabk

Seriál so šiestimi časťami, ktorý bude trvať dva týždne, sa rozhodli uverejniť na facebooku Poštovej banky. Sledujte, ako to celé dopadne.

Navyše, seriál budú sprevádzať aj súťaže o atraktívne ceny práve pre budúce páry. Ak sa zapojíte do súťaží na facebooku alebo instagrame, ste v hre napríklad o svadobnú cestu v hodnote 500 eur, obrúčky na mieru v hodnote 700 eur, svadobného fotografa a o mnoho ďalších zaujímavých cien. Zábavná svadobná online show pobaví všetkých, nielen budúcich manželov.

Tréning hádzania kytice Zdroj: Pabk

