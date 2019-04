Zima prichádza do Bratislavy! Night King z Game of Thrones ovládne VÚB Y-Con 2019

Jedinečné podujatie VÚB Y-Con 2019 si tento krát pripravilo pre svojich návštevníkov skutočne mrazivé prekvapenie. Bratislavskú Refinery Gallery ovládne svojim ľadovým dotykom špeciálny hosť - predstaviteľ “Nočného kráľa” z Game of Thrones - slovenský herec a kaskadér Vladimír Furdik.

Obávaný nepriateľ všetkého živého zasadne na pomyselný trón v tematicky ladenom festivale VÚB Y-Con 2019, ktorý prebieha súčasne s herným turnajom Orange Y-Games 2019. Počas tohto májového víkendu si pre teba organizátori pripravili nielen výnimočného hosťa, ale aj skvelý program plný filmovej, hernej, cosplay a technologickej zábavy.

Pozri si oficiálny trailer na Orange Y-Games 2019 & VÚB Y-Con 2019:

Game of Thrones tematiku si užiješ v cosplay zóne podujatia. Čakať na teba budú aj skvelé kvízy, prednášky a samozrejme autogramiáda a panelová diskusia s Vladimírom Furdikom, počas ktorej môžeš uspokojiť svoju túžbu po otázkach zo zákulisia Hry o Tróny, ktoré množstvo fanúšikov sleduje cez HBO GO. Fantasy, anime a herné kostýmy (nielen GoT tematiky) prinesie na podujatie populárna Cosplay súťaž, v ktorej sa môžeš tešiť aj na medzinárodnú porotu.

Zdroj: Y-Games

Ak prídeš na Y-Con určite nevynechaj herný turnaj Orange Y-Games 2019. Počas troch dní plných napínavých zápasov spoznáme tých najlepších hráčov v tituloch CS:GO, League of Legends, Hearthstone, FIFA 19 (PS4), NHL 19 (PS4) a PUBG. Hráči, ktorí zasadnú na turnajový trón, si odnesú domov skvelý garantovaný prizepool a cenné body do ďalších turnajov na SK/CZ. Registráciu pre hráčov nájdeš tu: http://bit.ly/OrangeYG19TK

A to nie je všetko. Technologické novinky, free-to-play zóny, virtuálna realita, herné stánky, konzoly a mnoho ďalšieho poteší tvoje herné ja. O svojich skvelých novinkách ti prídu porozprávať zástupcovia herných štúdií a prestížnych slovenských technologických spoločností.

Pokiaľ sa chceš zoznámiť s hviezdami slovenského a českého youtubu a twitchu, na Orange Y-Games nenarazíš na žiadnu nezmyselnú stenu, ktorá by ťa oddelovala od stretnutia s nimi. Populárnych komentátorov a hráčov, či streamerov nájdeš na festivale na každom kroku a môžeš ich pokojne pozvať do food courtu na jeden nealkoholický drink. Tešiť sa môžeš na Sajfu, Naked Bananas, Strapa, Donata, Ivana “Dev1” Lazarova, Deethane a mnohé ďalšie významné osobnosti z online sveta.

Tak neváhaj, kúp si lístok alebo sa zaregistruj do turnaja, skôr než bude neskoro. Pretože zima prichádza a s ňou aj festivaly VÚB Y-Con a Orange Y-Games 2019. Viac informácií o celom podujatí nájdeš na webe www.yzone.sk.

Online predpredaj v sieti Predpredaj.sk a Tickpo.sk alebo na pobočkách Telekom.

Sleduj aftermovie z minulého ročníka a nalaď sa na festivalovú atmosféru už dnes:

Orange Y-Games 2018

