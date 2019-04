Poľské mäso dostalo v poslednom čase u väčšiny Slovákov STOPku

Nákupné správanie zákazníkov sa po kauze s problematickým mäsom z Poľska zmenilo. Kým pred ňou si krajinu pôvodu zisťovala menej ako polovica ľudí, teraz si väčšina ľudí všíma jeho pôvod a kupujú len také mäso, o ktorom vedia odkiaľ pochádza. Nájdu sa však aj zákazníci, ktorí mäso z Poľska do svojich košíkov nevkladali ani predtým. „Poľské mäso som nekupovala ani pred spomínanou kauzou, keďže káuz ohľadom poľského mäsa bolo viac už aj v minulosti,“ hovorí zákazníčka v prieskume. A pridáva sa k nej ďalšia: „Nikdy som nekupovala vedome poľské mäso. Vždy, keď je to možné, dávam prednosť mäsu od slovenských chovateľov.“

Analytik obchodu Ľubomír Drahovský pripomína, že chovateľské a spracovateľské kapacity mäsopriemyslu na Slovensku nie sú v súčasnosti schopné dodať do maloobchodných sietí také objemy mäsa, ktoré by vysoké percentá záujmu pokryli. „Na druhej strane je to prirodzene impulz pre všetkých zúčastnených v potravinovom reťazci, aby tento záujem svojou výrobou a ponukou v maloobchodných sieťach zabezpečili,“ zdôrazňuje odborník v oblasti maloobchodu.

Až 84 percent oslovených zákazníkov dnes pozerá aj na etiketu na druhej strane mäsa. Hľadajú, z ktorej krajiny pochádza ten konkrétny kus, z ktorého pripravia jedlo pre svoju rodinu, pre svoje deti. Ak si nie sú istí, tak sa opýtajú predavačky alebo predavača. Samozrejme, výhodná cena hrá stále výraznú úlohu, ale najdôležitejším kritériami pri nákupe sa podľa prieskumu stala krajina pôvodu, čerstvosť, vizuálny tvar a výrobca.

Až 88 % oslovených ľudí hovorí, že kupujú slovenské mäso. České mäso kupuje 31 % ľudí, maďarské 15 % a nemecké 7 %. Len 2 % Slovákov naďalej zostali verní poľskému mäsu. BILLA si zakladá na kvalite mäsa a jeho dodávke zo špičkových chovov. „Našimi hlavnými farmami, z ktorých putuje mäso do našich predajní, sú Jurov, Veľký Ďur, Tajná, Liptov a Padáň. Zvieratá tu dostávajú nutrične vyvážené krmivo a od narodenia sú v starostlivosti odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v odbore. Naši pracovníci pravidelne podrobujú mäso previerkam kvality a dbajú na dodržiavanie prísnych hygienických predpisov. Náš mäsový sortiment je prejavom úcty k zákazníkovi, ale aj k slovenským podnikateľom,“ zdôrazňuje hovorkyňa BILLA, Kvetoslava Kirchnerová. BILLA je jediným obchodným reťazcom, ktorý garantuje ponuku 100-percentne slovenského mäsa pod vlastnou privátnou značkou Slovenská farma. Práve lokálnym chovateľom mäsa zákazníci aj najviac dôverujú.

