Rozhovor s Radom Štompfom z FUERGY: Cieľom je, aby bola elektrina produkovaná i spotrebovaná efektívnejšie

Ako prvé mi prosím predstavte spoločnosť FUERGY.

Rado Štompf : Sme relatívne mladá spoločnosť, ktorá vznikla na základe našich skúseností z oblasti energetiky a vývoja. Vyvinuli sme produkt, ktorý nie je určený len pre slovenský trh a veríme aj v jeho globálny potenciál. Naším cieľom je vybudovať ekosystém, v ktorom bude elektrina produkovaná i spotrebovaná efektívnejšie. Prinášame úplne nový, decentralizovaný spôsob jej prenosu. Prichádzame s riešením, ktoré je vysoko inovatívne a škálovateľné a ktoré je možné použiť od domácnosti až po rôzny druh priemyslu. Vyvinuli sme vlastný hardvér, vnútri ktorého sa ukrýva náš jedinečný softvér riadený umelou inteligenciou. Tá pomáha užívateľom s optimalizáciou a zefektívnením ich spotreby a znižuje konečnú sumu, ktorú vidia na svojich účtoch za elektrinu. Jediný systém dokáže riadiť Vašu spotrebu, fotovoltaické panely (alebo iný zdroj elektrickej energie), či manažovať spotrebu batérie tak, aby to bolo pre Vás finančne efektívne. Veríme, že aj vďaka FUERGY riešeniu sa stanú obnoviteľné zdroje dostupné pre každého.

Čo spelo k vzniku projektu? Riešeniu akého problému sa venujete?

Rado Štompf: Základ nášho vývojového tímu tvoria ľudia, ktorí v energetickom sektore pracujú už desiatky rokov. Náplňou našej práce bola aj je problematika v rámci energetiky, optimalizácia spotreby a riadenie výroby za účelom zefektívnenie energetických možností našich zákazníkov. Pracovali sme pre veľké výrobné firmy, resp. značných spotrebiteľov elektrickej energie v tomto význame. Tieto skúsenosti nás viedli k tomu, že sme sa pokúsili vyvinúť niečo univerzálne a riešiť energetickú optimalizáciu aktívnym spôsobom na akomkoľvek odbere, od veľkej fabriky až po malú domácnosť.

Vo FUERGY prispievame k decentralizácii a tým pádom k zníženiu nárokov na distribúciu elektriny. Západné krajiny stále viac a viac apelujú na využitie obnoviteľných zdrojov energie a to z viacerých príčin. Nejde len o ekológiu a zníženie uhlíkovej stopy. Ďalším dôvodom je cena surovín, ktorá neustále rastie, ale aj geopolitická bezpečnosť. Európa nemá dostatok vlastných surovín na pokrytie spotreby, preto sa takýmto spôsobom štáty snažia o zníženie závislosti od nestabilných krajín. Celá spoločnosť je tlačená do optimalizácie spotreby. Dlhé roky sa tento problém riešil tzv. “pasívnymi” spôsobmi - led svietidlá, zatepľovanie budov, rôzne druhy štátnej podpory obnoviteľnej energie alebo nízkoenergetických stavieb. My sme prišli s riešením, ktoré využíva už existujúce technológie a umožňuje optimalizovať spotrebu a výrobu na strane najmenších zákazníkov, čiže na miestach, kde k zvýšeným nárokom na energiu prichádza a nie až na strane prenosovej sústavy. Ide teda o aktívne riešenie na mieste, kde problém vzniká.

Ako to celé funguje?

Rado Štompf: Nie je nutnosťou vlastniť obnoviteľný zdroj, prioritou je maximálne využívať elektrickú energiu, keď je jej prebytok a minimalizovať jej spotrebu, keď je jej nedostatok. Vyvinuli sme preto jedinečnú AI technológiu, ktorá riadi nabíjanie a vybíjanie batérie. Vieme takto riadiť rôzne zdroje, rôzny druh spotreby. Chceme dospieť do bodu, keď aj najmenší spotrebiteľ bude môcť profitovať z rovnakých výhod, aké už veľkí spotrebitelia majú.

Aké konkrétne benefity prináša FUERGY energetickému sektoru?

Rado Štompf: V energetike sme priniesli jedinečnú možnosť decentralizácie výroby a taktiež umožnili naplno využiť potenciál dnes už nainštalovaných obnoviteľných zdrojov. Vieme zvýšiť ich efektivitu, optimalizovať výrobu i spotrebu elektrickej energie a takto rapídne znížiť náklady vznikajúce pri odchýlkach v sieti.

A aké užívateľovi? Čo je pridanou hodnotou?

Rado Štompf: Začal by som veľkými firmami. Na Slovensku momentálne prebieha pilotný FUERGY projekt. Úspora pri použití nášho zariadenia činí priemerne 40-45% a to dokonca bez použitia akéhokoľvek obnoviteľného zdroja elektrickej energie. V tomto konkrétnom prípade ide len o optimalizáciu spotreby riadenej pomocou FUERGY Business zariadenia. Taktiež pracujeme na rôznych iných pilotných inštaláciách s poprednými dodávateľmi elektrickej energie na Slovensku. Pridanou hodnotou zariadenia nie je len zníženie nákladov na elektrinu. Ďalší nezanedbateľný efekt pre veľkých zákazníkov je aj eliminácia mikro výpadkov (elektrickej energie) vo výrobe. V takýchto situáciách dochádza k odstaveniu celej technológie a výroba sa musí začať nanovo. Pre veľké strojárske alebo automobilové firmy môžu tieto výpadky činiť značné finančné straty. Ďalej vieme využiť veľkú časť kapacity batérie ako UPS zariadenie, teda záložný zdroj. Toto môže byť veľmi zaujímavé pre developerské spoločnosti, pre majiteľov rôznych budov a pre firmy, kde je neustále zálohovanie informácií prioritou. Prinášame tiež efektivitu do elektromobility. FUERGY zariadenie vie riadiť nabíjacie cykly elektromobilov a znížiť náklady na prevádzku nabíjacích staníc.

Konečne sme sa dostali aj k domácnostiam, kde je primárnym benefitom zníženie nákladov na elektrickú energiu. Zameriavame sa najmä na zákazníkov, ktorí už majú nainštalované obnoviteľné zdroje (najčastejšie solárne panely). Vieme skrátiť návratnosť týchto systémov viac ako o polovicu. Nielen pri paneloch, ale i inštalovaných batériách v domácnostiach. Taktiež vieme využiť už existujúce inštalácie, celé systémy. FUERGY zariadenie riadi tento systém a stáva sa jeho mozgom. Samozrejme, ak v domácnosti majú nainštalovanú len fotovoltaiku, dodáme aj invertor s batériou a FUERGY zariadením. Domácnosti nezískajú len batériu, ktorá ukladá energiu z fotovoltaických článkov, ale rovnako ako i pri biznis riešení jej nezanedbateľná časť vie byť použitá ako záložný zdroj a optimalizovať nabíjanie elektromobilov. Ďalším benefitom je to, že nevyužívame celú kapacitu batérie, len jej časť, čím sa zvyšuje jej životnosť, čiže Vám aj dlhšie poslúži.

Aké sú podľa Vás súčasné tendencie v energetickom sektore? Predpokladáte v budúcnosti nárast dopytu po el. energii?

Rado Štompf : Ako sme si už mohli všimnúť, trend vo svete sa uberá cestou eliminácie spaľovacích motorov v prospech tých elektrických. Je to citeľné aj u nás, no niektoré krajiny v Európe sú už ďalej. Tým sa zásadne mení charakteristika spotreby v rámci krajín. V budúcnosti môže nastať situácia, kedy v mestách alebo dedinách, kde doteraz neboli problémy s dodávkami elektrickej energie, pri rozvoji elektromobility nastanú. Prvý krát tento rok napríklad viac než polovicu z predaných áut v Nórsku tvorili elektromobily , za marec ide o takmer 60 %. Sieť nie je dimenzovaná na odbery, aké budú v budúcnosti nové technológie požadovať. Zjednodušene povedané namiesto ťahania nových káblov a stavania nových stĺpov bude naše riešenie vďaka podpore decentralizácie slúžiť na zmiernenie tohto vplyvu.

Ďalej je citeľný i nárast tlaku na využívanie obnoviteľných zdrojov, z dôvodov, ktoré som už spomínal. Taktiež je tu tlak na zvyšovanie počtu tzv. prosumer-ov. Pojem vznikol spojením anglických slov “produce” a “consume”. Je to človek, ktorý elektrickú energiu vyrába a zároveň aj spotrebováva. Trend ide týmto smerom a my ho chceme zachytiť a zároveň aj podporiť. Cieľom je, aby ľudia čo cítia ekologicky, k tomu vedeli získať aj ekonomickú rovinu. Rovnako ako aj zmeniť pohľad na obnoviteľné zdroje, ktoré sú z pohľadu veľkých spoločností zaznávané, pretože sú nepredvídateľné, čím sa zvyšujú nároky na ich reguláciu. My sa snažíme decentralizovaným riešením tento pohľad zmeniť.

Je FUERGY určené pre všetky obnoviteľné zdroje alebo len tie najviac osvedčené ako slnko a vietor?

Rado Štompf : V podstate pre nás zdroj energie nehrá rolu. Hlavnou prioritou systému je kombinácia FUERGY zariadenia a batérie. Vieme ju dať všade a nezáleží na tom či zákazník produkuje zelenú elektrinu. K batérii je potom možné pridať v podstate čokoľvek, napr. kogeneračné jednotky, tie sú bežné v priemysle lebo okrem výroby elektrickej energie vyrábajú aj veľké množstvo tepla. Rovnako využívame aj tepelné čerpadlá, malé vodné elektrárne. FUERGY zariadenie vie teda fungovať so všetkými obnoviteľnými zdrojmi.

Na aké konkrétne trhy sa zameriavate? Myslíte si, že FUERGY môže mať aj globálny potenciál?

Rado Štompf : Určite áno. Máme zanalyzovaný kompletne celý európsky a z časti aj americký trh, či legislatívne alebo technicky. V podstate každá krajina si rieši svoju energetickú legislatívu vo vlastnej réžii a po svojom. Zatiaľ sme nenašli ani jeden legislatívny rámec, kde by FUERGY riešenie nemohlo fungovať. Základný princíp, ktorý využívame je všeobecne známy a bez neho by energetika ako taká vlastne ani nemohla fungovať, čiže na krajine nezáleží.

- reklamná správa -