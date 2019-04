Game of Thrones ide do finále, predvídajte dej a zarobte na tom!

Nedávno si veľkú popularitu získali prezidentské voľby u nás. V ponuke je možnosť tipnúť si, aké pohlavie sa narodí kráľovskému britskému páru princa Harryho a Meghan. A hranica sa posúva ešte ďalej, možností pribúda. Tipovať dnes môžete aj na to, aké bude ďalšie pokračovanie kultového seriálu Hra o tróny.

Podaný tiket zvyšuje napätie pri sledovaní

Hra o tróny, alebo ak chcete Game of Thrones, ide do svojej záverečnej ôsmej série. Počas svojej existencie si získala milióny fanúšikov po celom svete. A tí už niekoľko týždňov úpenlivo diskutujú a hútajú teórie, akým smerom sa posledná séria, ktorá štartuje 14. apríla, bude uberať. Odhadnúť správne možnosti je sakramentsky ťažké. Hra o tróny patrí medzi najnepredvídateľnejšie televízne diela. No tí, ktorí ju sledujú pravidelne, dokážu niektoré udalosti predsalen odhadnúť. Samotné sledovanie Game of Thrones je plné napätia. No podaný tiket na niektorú z možnosti toto napätie ešte zvýši.

Zahrá si v 8. sérii Madonna?

Stávková spoločnosť Niké reaguje na záujem fanúšikov a ponúka širokú škálu kurzových stávok k vrcholu seriálu Hry o tróny. Počnúc možnosťou, kto bude novým pánom Siedmich kráľovstiev Západozemia (mimochodom, favoritom bookmakerov je stav, že po skončení ôsmej série bude kráľovstvo bez vládcu s kurzom 1,80), končiac stávkami na to, aký osud postihne súčasného pána CeseihoLannistera. Pikoškami sú možnosti, čo sa počas ôsmej série stane. Zomrú všetky draky? Bude železný trón zničený? Alebo si v niektorej epizóde zahrá známa popstar Madonna? Ak by takýto scenár nastal, pri vklade 10 eur by ste zarobili rovnú tisícku!

Tipnite si v Niké!

Natipujte si priebeh finálovej ôsmej série Hry o tróny v Niké. Ak ešte nie ste hráčom, v najväčšej stávkovej spoločnosti na Slovenku máte k dispozícii širokú škálu vstupných bonusov. Vyberte si bonus šitý na vašu mieru – 50 €, 300 € alebo rovných 1000 €. Alebo si zvoľte bonus 40 € vo voľných tiketoch. Získate 20 stávok zadarmo, ktoré môžete premeniť na fantastické výhry. Kto vie, možno vám životný úlovok dopraje práve stávka na váš obľúbený seriál.

- reklamná správa -