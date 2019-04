100 ročná voda zmietla 20-tisíc domov

Počas prvých dní na kritických miestach záplav zasahovali záchranné jednotky i dobrovoľníci, ktorí vyslobodzovali obete z vytopených obydlí. Niektorí ľudia ostali uviaznutí na strechách budov alebo v ruinách. Na ich vyslobodenie boli často potrebné letecké záchranné akcie. Títo ľudia boli umiestnení v záchranných táboroch, kde im poskytli jedlo, ošatenie, lieky, potravinové doplnky, matrace i psychosociálnu podporu na ľahšie prekonanie traumy.

Aj Sinilov dom záplavy zničili do takej miery, že sa museli presunúť do bezpečia blízkeho humanitárneho tábora. Podarilo sa im zachrániť aspoň najdôležitejšie dokumenty. Po záplavách, keď sa vrátili, bolo veľmi ťažké dom upratať tak, aby sa v ňom vôbec dalo žiť. Stratili všetok majetok v domácnosti s výnimkou toho, čo si so sebou vzali do tábora. Sinila najviac mrzelo, že prišiel o všetky svoje trofeje, ktoré vyhral vo futbale. Situácia sa ako najťažšie ukázala byť pre Sinila a jeho sestru, ktorí bez strechy na hlavou a elektriny nemohli študovať a normálne fungovať.

Zdroj: savio

Keď voda opadla, bolo potrebné začať s čistením zasiahnutých území od nánosov a ruín, ako aj doplniť domácnosti potrebným vybavením. Do chodu bolo nevyhnutné okrem obydlí uviesť aj mnohé štátne inštitúcie ako školy, administratívne a správne budovy. Na tejto fáze obnovy sa zúčastnili aj študenti. Okrem čistenia budov sa zapojili aj do opätovnej elektrifikácie vyše stovky domovov a do zbierky školských pomôcok pre svojich spolužiakov. Študenti učňovky Don Bosco a vysokej školy Sulthan Bathery pomohli aj Sinilovej rodine a zabezpečili im elektrinu zadarmo. Pomoc realizovali v rámci programu na prebudovanie Wayanadu, nielen na prvotnú pomoc po záplavách. Zahŕňalo to distribúciu potrieb do domácnosti, programy na podporu živobytia, opravu elektrického vedenia a konštrukciu nových domov.

Zdroj: savio

Zároveň sa začalo s okamžitou opravou poškodených domov či výstavbou tých zrútených. Táto časť obnovy trvá prakticky až doteraz a určite pomôže aj verejná zbierka Tehlička, z ktorej by mali mať úžitok predovšetkým sociálne slabšie rodiny. Vďaka výťažku bude možné postaviť domy rodinám zo 7 dištriktov, opraviť zničené obydlia a zabezpečiť živobytie kúpou dobytka rodinám v núdzi bez dlhodobého príjmu.

- reklamný článok -