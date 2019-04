Komu to za volantom ide lepšie? Ženám alebo mužom?

Michael L. Berger vo svojej knihe Ženy šoférky! z roku 1986 tvrdí, že všetko sa to začalo počas prvej svetovej vojny. Dovtedy boli autá príliš drahé a dovoliť si ich mohli len tí najbohatší. Počas prvej svetovej vojny však autá zlacneli, takže sa stali dostupnými pre väčšiu skupinu ľudí. A keďže muži mali povinnosti na fronte, za volant hromadne sadali ženy.

Kto je teda lepší?

Americký Poisťovací inštitút pre bezpečnosť na diaľniciach sa na to pozrel podrobnejšie už pred niekoľkými rokmi. V štúdii preskúmali záznamy o dopravných nehodách v Spojených štátoch za 40 rokov (1975-2015). A záver? Ukázalo sa, že zo všetkých obetí dopravných nehôd bolo až 71 % mužov. Pri obetiach motocyklových dopravných nehôd to dokonca bolo až 91 %. To, že muži šoférujú viac ako ženy, zohľadnila štúdia tiež.

Výkričník pre ženy!

Štatistiky šoférkam doteraz priali. Objavila sa však jedna, ktorá im naozaj začala kaziť ich renomé. Ženy pri šoférovaní používajú mobil častejšie ako muži. Podľa vedcov je to veľmi nebezpečné. Ľudia, ktorí píšu správy počas jazdy, sú šesťkrát častejšie účastníkmi autonehody ako tí, ktorí sa na šoférovanie úplne sústredia a jazdia zodpovedne. Telefonovanie za volantom zvyšuje riziko nehody dvojnásobne.

Muži, ženy, jazdite zodpovedne!

Nezáleží na tom, či ste žena alebo muž, používanie telefónu počas šoférovania negatívne vplýva na vašu pozornosť a ohrozuje všetkých účastníkov premávky. Operátor O2 sa rozhodol na problém upozorniť prostredníctvom kampane Nebuď pirát, ktorej hlavným ambasádorom sa stal známy moderátor Matej Cifra alias Sajfa. Spolu s ním na problematiku používania telefónu za volantom poukazovalo viacero známych influencerov. Cieľom bolo rozprúdiť diskusiu na sociálnych sieťach a poukázať na tento novodobý problém. Priznajte sa, koľkí z vás uverili tejto dobre premyslenej kauze?

