Splňte si svoje sny o bývaní! Pomôžu vám nielen horúce novinky, ale aj rady odborníkov

Chystáte sa v tomto roku splniť si svoje sny o dokonalom dome či byte? Ak plánujete stavať, rekonštruovať, alebo len drobnou zmenou oživiť svoj interiér či záhradu, zrejme viete, že zorientovať sa v ponuke a vybrať si z nej to, čo zodpovedá vašim predstavám i možnostiam, nie je jednoduché.

Aj preto by ste nemali chýbať na tohtoročnom stavebnom veľtrhu CONECO, ktorý sa uskutoční od 27. do 30. marca v bratislavskej Inchebe. Pod jednou strechou totiž nájdete ponuku od viac ako 400 vystavovateľov zo Slovenska i zahraničia, ktorí v Bratislave predstavia nielen to najlepšie pre váš dom, byt či záhradu, ale vám aj poradia a odporučia najvhodnejšie riešenie zodpovedajúce vašim preferenciám. A keďže v súčasnosti sú veľmi aktuálne témy šetrenia energií, ochrany životného prostredia a ekológie, CONECO doplní veľtrh energetickej efektívnosti RACIOENERGIA.

Zdroj: Coneco

Spoločne tak ide o podujatie, ktoré predstavuje kompletné spektrum riešení pre vaše bývanie. Od hrubej stavby po drobné detaily – na veľtrhu budú zastúpené všetky komponenty, materiály a zariadenie, ktoré pri stavbe a rekonštrukcii môžete využiť ako stavebné materiály, izolácie, okná, dvere, obklady, podlahy, svietidlá, krby, strešné krytiny, tieniaca technika, ale aj tepelné čerpadlá, kotly či inteligentné elektroinštalácie. Samozrejme, nebudú chýbať absolútne novinky na trhu, medzi inými napríklad solárne škridly, ktoré vyrábajú elektrickú energiu, dizajnové svietidlá, ktoré sú samé o sebe interiérovým solitérom, unikátne nátery s imitáciou zvieracej kože, hrdze či mramoru...

Zdroj: Coneco

Veľmi obľúbené sú každoročne sekcie venované drevodomom a pasívnym domom. Tento rok si návštevníci okrem iného budú môcť zblízka prezrieť kompletný tzv. modulárny drevodom.

Modulárne drevostavby sú montované z panelov, ktorých rozmery týchto panelov sú vopred dané a ich výhodou je to, že sa dajú navzájom kombinovať. Postaviť z nich môžete nielen víkendový domček, ale aj rodinný dom pre niekoľkočlennú rodinu. Navyše, v prípade potreby môžete tieto domy rozširovať, ale aj zmenšovať podľa svojich aktuálnych potrieb.

Vstupenky na veľtrh sú k dispozícii na Predpredaj.sk

Viac informácií získate na www.incheba.sk

- reklamná správa -