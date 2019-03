Internet od UPC na celý rok zadarmo? Vyber si ten správny koláčik šťastia na Hlavnom námestí a vyhraj!

Možno si práve ty vytiahneš výhru ukrytú v jednom z koláčikov v každom meste - internet od UPC na celý rok zadarmo. Príď si po svoj koláčik šťastia v rámci Medzinárodného dňa šťastia medzi 10 hod. až 15 hod. a vyhraj!

Od roku 2012 si každoročne pripomíname 20. marca Medzinárodný deň šťastia. Tento deň nám má pripomenúť nielen to, že šťastie je jedným z hlavných cieľov každého človeka, ale tiež upozorniť na potrebu nájsť rovnováhu medzi hospodárskym rastom a jeho dopadmi na spoločnosť a životné prostredie. Šťastie totiž nie je založené na peniazoch, hoci sa nám môže javiť život s nimi jednoduchší.

Najšťastnejší ľudia žijú v severnej Európe

Vedeli ste, že podľa Správy o šťastí vo svete, ktorú pre OSN každoročne vypracováva Kolumbijská univerzita v New Yorku, žijú najšťastnejší ľudia na svete v krajinách severnej Európy? Ako najšťastnejší sa pritom podľa posledných výsledkov cítia Fíni. Tí v porovnaní s rokom 2016 „vyskočili“ z 5. miesta v na prvé. Nasledované Nórskom, Dánskom, Islandom a Švajčiarskom mali vo výsledkoch pozitívne hodnotené najmä faktory, ktoré podporujú šťastie, a to: starostlivosť, slobodu, veľkorysosť, čestnosť, zdravie, príjem a dobrá správa vecí verejných. Slováci sa pritom umiestnili na 56. mieste, pričom nás zo susedných krajín predbehli Česi a Rakúšania. Vedci podrobne skúmali 156 krajín.

Radosť z drobností a zážitkov

Práve severské krajiny, najmä Dánsko, je známe umením hygge. A od koho iného by sme sa mali učiť šťastie, ak nie od najšťastnejšieho národa na svete? Dáni sa totiž každoročne umiestňujú na prvých miestach v prieskumoch šťastia obyvateľov. Jedným z hlavných pilierov umenia hygge je radosť z drobností. Ten, kto sa vie potešiť z dobrého jedla, filmu, chvíľky pohody s rodinou, ten má nepochybne šťastný život. Niekedy predsa tie najmenšie detaily dokážu spríjemniť deň a urobia nás šťastnými.

Keďže je človek tvor spoločenský, vyhľadáva spoločnosť iných ľudí, s ktorými sa cíti príjemne. Aj o tom je umenie šťastia. Sadnúť si večer spoločne s rodinou a priateľmi za jeden stôl a pozhovárať sa, či ísť na prechádzku s blízkymi, a tak si oddýchnuť. V súčasnosti sa totiž podľa viacerých odborníkov zameriavame najmä na materiálne veci, majetok. Tento štýl života, nám však dokáže zobrať aj samotnú radosť z maličkostí. „My psychiatri ľudom prinavraciame schopnosť prežiť šťastie. Liečime anhedóniu, ktorá sprevádza rôzne psychické poruchy, nielen depresiu. Najdôležitejšia je prevencia. To znamená ani neochorieť, ani o svoju schopnosť mať radosť zo života neprísť,“ vysvetľuje psychiatrička Ľubomíra Izáková. Podľa nej sa dnes psychohygiene ľudí nevenuje dostatočná pozornosť. „Dostatočnú pozornosť psychohygiene nevenujeme dokonca ani v našom osobnom živote. Všetko chceme rýchlo prekonať, každú situáciu, ktorú nám život pripraví. Na psychohygienu taktiež zabúdajú často aj zamestnávatelia, ktorí by mali tiež postupovať v zhode s odporúčaniami psychohygieny. Ak by sme to dokázali akceptovať a začleniť do nášho života, boli by sme na vrchole rebríčka. Starostlivosť o vzťahy v našom živote je oveľa dôležitejšia ako peniaze, či majetok,“ dopĺňa psychiatrička.

