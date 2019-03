Do Košíc sa vracia netradičný protikorupčný festival Pucung

Myšlienka boja proti korupcii v spojení so zaujímavými diskusiami, inšpiratívnymi vystúpeniami a koncertmi sa na východe predstaví už po tretíkrát. Po mimoriadne úspešných dvoch ročníkoch na náv-števníkov čaká atraktívny program aj tento rok.

Na multižánrový Pucung opäť zavítajú známe osobnosti zo sveta hudby a spoločenského diania. Spoločnou témou bude tentokrát angažovanosť.

“Keď nás chytá beznádej, že v tejto krajine sa nič nedá a nič nefuguje, Pucung je tu na to, aby nám pripomenul, že zmena je možná a závisí na každom z nás. Tento rok sme sa rozhodli zamerať na to pekné a pozitívne, čím sa dá každodenne inšpirovať, a to sú príbehy občianskej angažovanosti,” hovorí Petra Régnacq Trnková z Nadácie Zastavme korupciu, ktorá festival organizuje.

Zdroj: Nadácia Zastavme korupciu

Medzi hosťami sú predstavitelia iniciatív Zabudnuté Slovensko, My sme les, Za slušné Slovensko, najmladšia starostka v histórii Erika Cintulová, “hipsterský primátor” Peter Bročka, či dizajnér a sociálny inovátor Jakub Ptačin. Návštevníci sa medzi iným dozvedia Ako menia mladí ľudia Slovensko, Ako sa nestratiť v dobe dezinformácií a hoaxov, či Ako vznikali inicitívy, ktoré trafili do čierneho.

Inšpiratívnych šikovných ľudí, ktorí u nás dokázali niečo zmeniť, budú na pódiu striedať známi stand-up komici Gabo Žifčák, Jakub Gulík a Marián Psár. Festival otvorí historicky prvý Ťažký týždeň s Janom Gorduličom naživo.

Zdroj: Nadácia Zastavme korupciu

Okrem inšpiratívnych myšlienok na festivale zaznejú aj výborné koncerty v podaní interpretov ako je BULP, Zuzana Mikulcová, PAPYLLON či Petijee. Festivalový deň zavŕši oceňovaná audio-vizuál-názorová show Antigona v podaní Katarzie a Pjoniho.

Pucung štartuje 13. apríla o 14.00 v košickej Tabačke a návštevníkov bude baviť až do neskorého večera. Lístok na Pucung si záujemcovia môžu kúpiť na Predpredaj.sk.

Viac nájdete na www.pucung.sk.

O Nadácii Zastavme korupciu

Hlavným cieľom Nadácie Zastavme korupciu je čo najviac obmedziť korupciu a jej ničivé dopady na kvalitu života a podnikania na Slovensku. Medzi základné piliere jej činnosti patrí osveta a vzdelávanie, pomoc oznamovateľom korupcie, podpora investigatívneho žurnalizmu a zapájanie verejnosti.

