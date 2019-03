Richard Müller, Michael Kocáb a Ondřej Soukup pripravujú spoločné šansónové turné

Richard Müller, Michael Kocáb a Ondřej Soukup sa síce poznajú už desaťročia, no na spoločné turné sa vyberú prvýkrát. Okrem známych šansónov zaznejú v programe aj menej hrávané piesne z diskografie Richarda Müllera a Michaela Kocába, ako aj overené hity v jedinečných aranžmánoch sprievodnej hudobnej skupiny.

„S týmto nápadom prišiel môj manažér a kapelník Juraj Kuchárek. Mne sa to zdalo ako veľmi dobrý nápad. Michaela Kocába si veľmi vážim a mám ho rád, rovnako ako aj Ondřeja Soukupa, a úprimne sa teším, že spolu strávime skoro pol roka. Budeme hrať piesne z legendárneho albumu „V penzionu svět“, kde sme sa s Michaelom Kocábom po prvý raz pracovne stretli, ale pridáme aj nejaké overené „odpalováky“, ktoré ľudia majú radi. Ako každý rok, znova to bude v iných úpravách, iných aranžmánoch... Mám rád, keď s pesničkami, ktoré sú overenými hitmi, pracujeme, dolaďujeme ich, a vždy som zvedavý ako na to ľudia zareagujú. Zatiaľ to prijímali s nadšením, verím, že aj tentokrát to bude tak,“ povedal Richard Müller.

Michael Kocáb aj Ondřej Soukup sú české hudobné legendy, ktoré majú na konte množstvo hitov. Obaja sa ponuke spoločného turné s Richardom potešili. Počas turné absolvujú viac ako 30 koncertov po Česku a Slovensku.

„Zvažoval som to len z hľadiska časového, pretože som, naozaj veľmi zaneprázdnený, a keď som počul, koľko tých koncertov bude... Pravdupovediac, ešte stále ma to trochu desí. Z hľadiska umeleckého som však nezvažoval ani chvíľu, Richard je vynikajúci umelec, ja ho strašne uznávam. Všetky jeho koncerty bývajú veľkolepé, bude to zážitok aj pre mňa. Zatiaľ sa program ešte tvorí, čiže neviem presne, čo sa bude hrať, ale ja som za svoj život napísal niekoľko šansónov, myslím, že je z čoho vyberať. Možno zaspievame „S cizí ženou v cizím pokoji“, alebo „V penziónu svět“. Uvidíme,“ dodal Michael Kocáb.

„S Richardom sa poznáme – alebo skôr nepoznáme – dobre cez 30 rokov. Nikdy sme spolu nič nerobili, ale ja mám jeho tvorbu a jeho osobne celý ten dlhý čas veľmi rád. Patrí k tej inteligentnejšej časti našej spoločnej pop-kultúry. Ja som skladateľ, nie „performer“, a tak sa našej spolupráce aj s Michaelom Kocábom trochu bojím, ale na druhej strane sa na ňu aj veľmi teším,“ doplnil Ondřej Soukup.

Koncertný program bude pozostávať zo šansónových piesní z autorskej dielne Hapka/Horáček, s tematicky nosným albumom „V penziónu svět“, na ktorom v roku 1988 excelovali okrem iných interpretov aj Richard Müller a Michael Kocáb.

„Nech je program akýkoľvek, vždy mám rovnaké očakávania, alebo lepšie povedané nádej. Chcem, aby medzi nami, ktorí sme na pódiu, a ľuďmi v sále, prebehla energia. Verím, že si užijeme každý jeden večer. Aktívne koncertovať po 35-tich rokoch kariéry nie je samozrejmosť, ale je to výsada, a ja si nesmierne vážim, že mám túto možnosť. Preto chcem dať môjmu publiku zo seba všetko,“ uzavrel Richard Müller.

Richard Müller, Michael Kocáb a Ondřej Soukup štartujú turné už 23.9.2019 v Liptovskom Mikuláši. Lístky sa dajú zakúpiť v sieti Predpredaj.sk

Richard Müller, Michael Kocáb, Ondřej Soukup

Šansóny a iné piesne

23.9. 2019 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Dom kultúry

24.9. 2019 RUŽOMBEROK - Kultúrny dom A. Hlinku

25.9. 2019 MARTIN - Kino Strojár

27.9. 2019 ROŽŇAVA - Divadlo Actores

28.9. 2019 LUČENEC - Kino Apollo

29.9. 2019 BANSKÁ BYSTRICA - Športová hala Dukla na Štiavničkách

7.10. 2019 SENICA - Mestské kultúrne stredisko

8.10. 2019 TRNAVA - Holiday Inn

9.10. 2019 NITRA - Estrádna sála PKO

11.10.2019 NOVÉ ZÁMKY-Cisársko-kráľovská historická jazdiareň

12.10. 2019 KOMÁRNO - Mestská športová hala

13.10. 2019 BRATISLAVA - Hant Aréna

18.11. 2019 PRIEVIDZA - ŠH City Nike Arena

19.11. 2019 TOPOĽČANY - Mestské kultúrne stredisko

20.11. 2019 PIEŠŤANY - Dom umenia

23.11. 2019 ŽILINA - Dom odborov

24.11. 2019 TRENČÍN - Mestská športová hala

2.12. 2019 PREŠOV - Kino Scala

3.12. 2019 POPRAD - Dom Kultúry

4.12. 2019 SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Športová hala

7.12. 2019 MICHALOVCE - Mestské kultúrne stredisko

8.12. 2019 KOŠICE - Spoločenský Pavilón

