Nedeľe v Carltone s Carlton Savoy Art Gallery. Tentoraz s výstavou Barbary Prešinskej

Savoy Galery vo svojom nedávno započatom výstavnom cykle „Nedele v Carltone so Savoy Gallery“ uvádza výstavu mladej maliarky Barbary Prešinskej, ktorá predstavuje výber obrazov zo svojej najnovšej tvorby. Sú to diela emotívne i intímne ladené, s výrazným poeticko-lyrickým, ale i expresívno-dramatickým podtextom, rezonujúcim vo výrazovej i významovej rovine.

Mladá maliarka Barbara Prešinská je absolventkou milánskej Akadémie krásnych umení NABA a má už za sebou niekoľko pozoruhodnýchvýstavných podujatí, workshopov i študijných pobytov, z ktorých čerpá novú inšpiráciu.

Ťažisko jej tvorby je maľba, v širokej škále komorných i veľkorysejších kompozície, ktoré nás uvádzajú do tajomného duchovného sveta autorky.

Pobyt na Bali upriamil pozornosť Barbary Prešinskej k niektorým novým postupom i zaujímavým tematickým okruhom. Jedným z nich je súbor figurálnych a portrétnych prác, ktoré realizuje špeciálnou technikou nanášania pigmentových farieb na hodváb. Sú to portréty známych osobností, ktoré zasvätili svoj život humánnym aktivitám, charite, spoločensky prospešným projektom. Nájdeme tu pápeža, známu misionárku Amy Carmichael, matku Terezu, ale aj Angelinu Jolie, či princeznú Dianu.

Podobný sociálno-spoločenský rozmer, tentoraz však s jemnou dávkou irónie pociťujeme i v sérii komorných diel na spôsob asambláží na dreve, kde autorka pracuje s rozmanitými štruktúrami nájdených kameňov, ktorých prirodzenú kresbu dotvára akrylom do podoby ľudských tvárí s výstižnými črtami i názvami.

Cyklus Mirroring, ktorý mal svoju premiéru v talianskej Piazenze predstavuje doteraz najveľkorysejší súbor akrylových malieb Barbary Prešinskej. Východiskom pre ňu je v tomto prípade magické prepojenie vesmírneho a pozemského, duchovného a reálneho, ale i abstraktného a figurálneho. Ikonický Veľký tresk vníma autorka ako moderný mýtus a dramatický okamih, ktorý vniesol do nekonečnej temnoty a bezodnej černe lúč svetla a erupciu farieb, na pozadí ktorých rozvíja svoje osobné mytológie i rozmanité príbehy naplnené tajomnou symbolikou a posolstvami.

Výstava v Savoy Gallery predstavuje 31 diel plných emotívneho napätia, ale i energie a sily, ktorú intenzívne vnímame a podvedome na ňu reagujeme.

Výstavu je možné navštíviť od 10. februára do 2. marca denne od 10-tej do 18-tej hodiny, vstup voľný.

Barbara Prešinská sa narodila 30. októbra 1986 v Bratislave.

V rokoch 2007 – 2012 študovala sociológiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a na Univerzite Komenského v Bratislave a zapájala sa do viacerých aktivít v oblasti umeleckého vzdelávania detí a mládeže.

2012 – 2014 študovala maľbu na Nuova Accademia di Belle Arti v Miláne.

Ako študentka participovala na viacerých konceptuálnych projektoch NABA, prezentovaných v rámci Documenta Kassel 2012.

Žije v Moste pri Bratislave a venuje sa maľbe, ilustrácii i literárnej tvorbe. Zúčastnila sa na viacerých výstavách a workshopoch na Slovensku, v Rakúsku, Taliansku i vo Francúzsku. V roku 2016 získala Cenu kritiky na Medzinárodnom festivale umenia Perla dell´Adriatico v Grottammare a na Premio Citta 'di Porto Sant'Elpidio v Porto Sant´Elpidio v Taliansku, kde získala v roku 2015 i Cenu poroty pre mladého umelca.

INDIVIDUÁLNE VÝSTAVY

2018

BARBARA PREŠINSKÁ, MIRRORING, Jelmoni studio gallery, Piacenza, IT

2017

BARBARA PREŠINSKÁ, SIEBEN / SEVEN, Slowakisches Institut in Wien, Wien / Viedeň, A

BARBARA PREŠINSKÁ, SEDEM / SEVEN, Slovenská filharmónia, Reduta, Bratislava

2016

BARBARA PREŠINSKÁ, IN THE SHAPELESS FLAME, Slovenská filharmónia, Reduta, Bratislava

2015

BARBARA PREŠINSKÁ A PETER HARGAŠ, ART IS ALWAYS YOUNG, Galerie DNM, Praha, CZ

KOLEKTÍVNE VÝSTAVY – VÝBERVÝSTAVY

2018

ART IS NOW 2, Oratorio della Passione, Basilica Sant´Ambrogio, Milano, IT

STRETNUTIE 2018, Členská výstava Spolku výtvarníkov Slovenska, Galéria Slovenského rozhlasu, Bratislava

COLORFUL MELODIES, Dvořák Hager & Partners, Bratislava

2017

STRETNUTIE 2017, Členská výstava Spolku výtvarníkov Slovenska, Galéria Slovenského rozhlasu, Bratislava

COLORFUL MELODIES, Národný ústav celoživotného vzdelávania, Bratislava

2016

VÝTVARNÉ PARALELY XV., Galéria Silencium, Paneurópska vysoká škola, Bratislava

BIENNALE INTERNAZIONALE D’ARTE CONTEMPORANEA SERGIO GRAZIOSI 2016,

On Art Gallery, Firenze / Florencia, IT

AVE ARTEM, Galerie Dolní brána, Prachatice, CZ

PERLA DELLl´ADRIATICO, Museo Mice, Grottammare, IT

PREMIO CITTA’ DI PORTO SANT’ELPIDIO, Villa Baruchello, Porto Sant´Elpidio, IT

2015

SALVE PRACHATICE, Kulturní centrum O.H.Hájeka, Prachatice, CZ

PREMIO CITTA’ DI PORTO SANT’ELPIDIO, Villa Baruchello, Porto Sant´Elpidio, IT

SALVE PRACHATICE, České centrum, Praha, CZ

SALVE PRACHATICE, Impruneta, IT

SALVE PRACHATICE, Tschechisches Zentrum, Wien / Viedeň, A

-reklamná správa-