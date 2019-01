Mototechna zvýšila predaj zánovných automobilov takmer o tretinu, značka oslavuje sedemdesiatku

Zdroj: Mototechna

BRATISLAVA – V tomto roku značka Mototechna oslavuje sedemdesiate výročie svojho vzniku. V minulosti sa zreteľne zapísala do histórie Československa. Novodobá Mototechna, ktorá patrí do skupiny AURES Holdings, v súčasnosti výrazne napreduje. Vlani predala rekordných 12 000 zánovných automobilov, čo je takmer o tretinu viac ako v roku 2017.Najpredávanejším vozidlom v ponuke Mototechny na Slovensku bola v roku 2018 Kia Ceed pred Škodovkami Fabia a Rapid. V ponuke má zánovné, luxusné aj investičné vozidlá od 5,5 do 77-tisíc eur.