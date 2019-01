Adela a Viktor Vinczeovci vyrážajú na turné s divadelným predstavením „Odchody vlakov“, po prvý raz aj do zahraničia!

Zdroj: KEy Art Agency

Manželia Adela a Viktor Vinczeovci excelujú nielen ako moderátori, ale osvedčili sa i na divadelných doskách. Ich predstavenie „Odchody vlakov“ malo vlani obrovský úspech a tak s ním idú aj do ďalších miest. Záujem o ich spoločnú divadelnú prvotinu neutícha a tak do leta vycestujú do regiónov, ktoré ešte nenavštívili. Predstavenie dokonca vyvezú aj za hranice.