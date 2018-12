Páni, premýšľate čo kúpiť drahej polovičke? Diamant pod stromčekom poteší oboch

Na Vianoce sa nemusí trblietať len stromček, ale aj to, čo je pod ním. Žiadna žena neodolá štýlovému diamantovému skvostu, ktorý jej vyčarí úsmev na tvári. Na druhej strane, pánom prinesie rozumnú finančnú investíciu do budúcna.

Prečo diamant?

Ak premýšľate, čo tento rok s vianočným darčekom, rozumnou a zároveň štýlovou voľbou je diamantový šperk. Diamant je ten najcennejší klenot, aký môžete venovať. Zachováva si svoju krásu a hodnotu dlhý čas. Povráva sa, že diamanty majú v sebe ukrytú aj magickú moc, ak sú v podobe talizmanov. V neposlednom rade však ide o výnimočný dar, ktorým si bude vaša nežná polovička pripomínať vzácnu chvíľu, keď si diamantový darček pod stromčekom rozbalila.

Obaja budú šťastní

Ťažko by sme hľadali ženu, ktorá sa nepoteší diamantovým náušniciam alebo prsteňu. Nehovoriac o trblietavom náhrdelníku ako z filmu Pretty woman. Ak ide o módu, šperky či kozmetiku, viaceré zo žien rady siahnu hlbšie do rodinného rozpočtu. Naopak páni si však dvakrát premyslia do čoho zainvestujú svoje úspory. Po väčšine ide o praktickejšie komodity. Ako teda urobiť šťastných oboch?

Diamant je riešenie

V dnešnej dobe už diamantový šperk nemusí stáť tisíce eur. Klenotnícka značka ALOve je toho príkladom. V ich pestrej ponuke nájdete rôzne tematické a exkluzívne zlaté šperky s diamantmi v hodnote od 120 eur. Na výber máte celú škálu farieb zlata – biela, žltá aj ružová. Navyše, vďaka jemnému a nadčasovému dizajnu sú ich šperky ideálne na každodennú príležitosť, od pracovného stretnutia až po večerné rande. Sú preto nielen sentimentálnou, ale aj rozumnou voľbou ako darček. Zo zakúpeného šperku môžete spraviť rodinný klenot, ktorý sa bude dediť z generácie na generáciu a jeho cena môže časom stúpnuť.