Dobrosrdečné zakončenie roka 2018 s Volkswagenom

Tento rok sme naozaj zatlačili na segment SUV. Začiatok roka odštartoval predaj modelu T-Roc, ktorý si ľudí získal svojou odvážnou povahou a nákazlivým zmyslom pre humor. Správne rozmery a rozumná priestorová ponuka však taktiež nesmela chýbať. Tieto aspekty totiž patria k DNA Volkswagenu. Uprostred roka sme predstavili ďalšie „auto na T“ – : Touareg, ktorý razom prebral žezlo najlepšieho, najbezpečnejšieho, najpokrokovejšieho a najluxusnejšieho modelu značky. A mnohým z nás vyrazil dych nielen dizajnom a luxusom, ale aj obrovskou obrazovkou navigácie, ponukou technológií (Head-up displej, nočné videnie, Matrix LED svetlomety IQ.Light) či skvelým vzduchovým podvozkom s natáčaním zadnej nápravy a aktívnymi stabilizátormi. Vysoké očakávania sa potvrdili aj v testoch, kde si Touareg vyslúžil chválu za úžasný komfort na palube. Rok osobných autách sme ukončili predstavením kompaktného crossoveru Volkswagen T-Cross. Je to milé mestské autíčko, ktoré je vo v nútri oveľa väčšie, než sa na prvý pohľad zdá.

Počas roka sa nám podarilo pokoriť absolútny rekord na najťažších pretekoch do vrchu na svete – Pikes Peak hillclimb. Podarilo sa nám to s extrémnym pretekárskym elektromobilom I.D. R Pikes Peak. Skúsenosti, ktoré sme pri vývoji tohto auta nabrali, určite pretavíme aj do civilných áut rodiny I.D., ktorá bude predstavovať plne elektrické dostupné autá s autonómnymi schopnosťami. Potenciálny vrchol ponuky I.D. sme predstavili v Ženeve. Vlajková loď s názvom I.D. VIZZION je víziou výkonu, bezpečnosti a budúcnosti, v ktorej sa cestujúci ani len nemusia dotknúť volantu. V tomto aute ho totiž ani nenájdu.

Koniec roka však znamená aj príchod najkrajšieho obdobia. Je ním obdobie Vianoc. V ňom nie je dôležitý majetok a autá, ale naši blízki, priatelia, rodina a ich zdravie. Záleží nám na tom, aby si ľudia mohli tieto výnimočné sviatky užiť v zdraví a s tými, na ktorých im najviac záleží. Preto nám veľmi záleží aj na bezpečnosti. Nemyslíme preto iba na bezpečnostné systémy v autách, ale podporujeme každú dobrú iniciatívu, ktorá sa zameriava na zvýšenie bezpečnosti na cestách. To sa samozrejme týka aj chodcov. Na čom na Vianoce najviac záleží vám? Zapojte sa do malej súťaže, ktorú nájdete TU. Môžete nielen vyhrať, ale zároveň nám pomôžete podporiť dobrú myšlienku.

Prajeme vám všetkým krásne Vianoce. Nezáleží pritom na tom, na akom aute jazdíte. Užite si sviatky a dávajte pozor na seba, aj na ostatných.

Viac informácií a zaujímavých článkov nájdete na www.volkswagenblog.sk

