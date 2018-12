Moderátor Sajfa vyzýva: Urob si selfie so starým rodičom!

Predvianočný zhon je v plnom prúde a pri nákupe darčekov pre najbližších aj tak na nich zabúdame. A to vrátane starých rodičov. Známy moderátor a youtuber Sajfa sa rozhodol to zmeniť. Vyzval Slovákov, aby si urobili pred Vianocami selfie so starými rodičmi. Do výzvy zapojil aj ďalšie známe osobnosti.

Dnešná doba je stále viac uponáhľanejšia. Nestíhame množstvo termínov, na stretnutia chodíme neskoro, veci odovzdávame na poslednú chvíľu. Obzvlášť napäté je to pred vianočnými sviatkami. Pri nákupe darčekov pre najbližších paradoxne na nich zabúdame. A ešte menej myslíme na seniorov – na našich starých rodičov.

Všimol si to aj Sajfa, ktorý vyzval svojich followerov na Instagrame, aby si našli chvíľku času na návštevu babky, dedka, starkého či starkej. A chce o tom aj dôkaz. Ľudí nevyzval len na ich návštevu, ale zároveň od fanúšikov chce, aby si s nimi pri tej príležitosti urobili aj selfie a umiestnili ju do nedele 16. decembra na Instagram a označili hashtagmi #A7spaja , #fotosbabkou , #fotosdedkom . Ak však už nemáte ani jedného starého rodiča, môže to byť aj fotografia nejakého seniora z vašej rodiny. Aby sa jeho myšlienka šírila ďalej, je potrebné ešte označiť ďalších troch kamarátov, a vyzvať ich, aby urobili to isté. Sajfa, ako prvý, vyzval známeho instagramera s prezývkou slepacibujon, herca Mareka Fašianga a moderátorku Adrianu Polákovú.

Zdroj: Samsung

Zo všetkých uploadnutých fotografií bude Sajfa každý deň počas budúceho týždňa vyberať jedného výhercu, ktorý získa najnovší smartfón Samsung Galaxy A7 s tromi hlavnými a jedným 24Mpx predným fotoaparátom. Výherca však nedostane len jednu, ale rovno dve A7ky. Jednu pre seba a jednu pre svojho seniora. Za celý týždeň vyžrebuje až piatich výhercov. Ak sa na vás usmeje šťastie, budete tak môcť byť častejšie v kontakte so starými rodičmi. Nestojí to za to?

Takže neváhajte a bežte za starými rodičmi ešte dnes. Ich spoločnosť a chvíle s nimi stoja za to a vašu návštevu určite ocenia aj oni.

-reklamná správa-