OMV má riešenie na neohlásených kuriérov

„Tu kuriér, som na adrese, môžete si prosím prísť po zásielku?“ Nepríjemné prekvapenie? Doručenie bez včasného ohlásenia zažila takmer polovica zákazníkov kuriérskych služieb. Ešte viac ľudí má negatívnu skúsenosť so situáciou, že doručovateľ volal v nevhodný čas. Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu, ktorý pre spoločnosť OMV vykonala agentúra MNForce. Deväť z desiatich ľudí by pritom privítalo možnosť nepretržitého odberného miesta. OMV sa im rozhodla vyjsť v ústrety a ponúka možnosť vyzdvihnutia zásielky na svojich čerpacích staniciach.

Kuriérske služby sú aj vďaka rozmachu e-shopov na Slovensku čoraz populárnejšie. Na otázky v prieskume pre OMV odpovedalo 1013 plnoletých respondentov z celého Slovenska, ktorí už niekedy kuriérske služby využili.

Viac ako polovica spotrebiteľov (56,8 %) kuriéra čaká niekoľkokrát do roka, pričom takmer štyria zákazníci z desiatich (38,5 %) dostanú donášku i niekoľkokrát mesačne. Malá časť zákazníkov (3,1 %) prijíma kuriérske zásielky dokonca viackrát do týždňa.

Celkovo je so službami spokojná viac ako tretina opýtaných (33,8 %), pričom nespokojnejší sú vo všeobecnosti muži, tridsiatnici a obyvatelia západného Slovenska. Najväčšie výhrady Slováci majú k volaniam v nevhodný čas a doručovaniu zásielok bez dostatočne včasného oznámenia.

Čas doručenia si zákazník väčšinou nevyberie. Až 58 % z nich má negatívnu skúsenosť, že sa kuriér ozval práve v nevhodný čas. Bez ohlásenia sa pritom doručovatelia snažili priniesť balíčky až 41,3 percentám zákazníkov.

Z prieskumu pritom vyplýva, že ideálny čas na doručovanie je dopoludnie, ktoré vyhovuje pätine opýtaných (20,1 %). Popoludnie a podvečer sú preferovaným časom pre 16,7 %, respektíve 16,0 % opýtaných. Suverénne najväčšia časť respondentov (38,7 %) by však privítala, ak by si mohli čas doručenia zvoliť vždy podľa okolností. Niet preto divu, že až 86,1 % opýtaných by najradšej využilo možnosť odberného miesta s nepretržitou službou, kde by si zásielku mohli vyzdvihnúť sami.

„Aj preto sme sa rozhodli rozšíriť ponuku služieb v našej sieti čerpacích staníc a pomôcť vodičom efektívnejšie využívať čas,“ hovorí o novej službe Michaela Kuzmínová, Marketing Manager OMV Slovensko. „Môžu si tak sami zvoliť, kedy si po balík prídu a vyzdvihnúť si ho na čerpacej stanici v blízkosti bydliska alebo po ceste z práce. Navyše majú vždy istotu, že budú mať k dispozícii ochotný personál,“ hovorí.

Možnosť doručenia na čerpaciu stanicu budú môcť využiť tí zákazníci, ktorým balík doručuje kuriérska spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o. alebo spoločnosť United Parcel Service (UPS). Zákazník si vyberie čerpaciu stanicu ako odberné miesto Parcel shop priamo pri objednávke cez e-shop alebo po dohode s kuriérom ako miesto vyzdvihnutia svojho balíka. Do programu je zapojených 71 čerpacích staníc OMV na Slovensku a zákazník sa bude môcť po svoju zásielku zastaviť 24 hodín denne.

„Aj touto službou sa snažíme priblížiť k svojim zákazníkom a v súlade s prísľubom našej značky We Care More (Staráme sa viac) rozšíriť široké portfólio služieb, ktoré už dnes ponúkame motoristom Samozrejmosťou je chutná káva na každej čerpacej stanici a široké portfólio čerstvých sendvičov. Na OMV si môžete zakúpiť aj lístky zo siete Ticketportal, či dobiť telefón, alebo využiť bezplatnú wi-fi,“ uzatvára Kuzmínová.

OMV Slovensko, s.r.o.

Spoločnosť OMV vstúpila na slovenský trh v roku 1991. OMV Slovensko sídli v Bratislave a s 90 čerpacími stanicami má na Slovensku 16 % podiel na trhu. Čerpacie stanice OMV sú multifunkčnými centrami služieb - čerpacími stanicami pre ľudí i vozidlá. Zákazníci OMV majú k dispozícii palivá, mazivá i umývacie služby; 60 obchodov VIVA navyše ponúka ľahké jedlá, občerstvenie a širokú škálu ďalších služieb. Spoločnosť OMV Slovensko priamo zamestnáva 180 ľudí a prostredníctvom svojej siete čerpacích staníc vytvorila 966 pracovných miest.

OMV Aktiengesellschaft

OMV je výrobcom a predajcom ropy a zemného plynu, inovatívnych energetických riešení a petrochemických riešení vyššej kategórie - a to všetko zodpovedným spôsobom. S predajmi v rámci skupiny 20 miliárd eur a približne 20 700 zamestnancami v roku 2017 je OMV Aktiengesellschaft jednou z najväčších obchodovateľných priemyselných spoločností Rakúska. V rámci prieskumného a produkčného segmentu má OMV silné postavenie v Rumunsku a v Rakúsku a vyrovnané medzinárodné portfólio s ďalšími kľúčovými oblasťami v Severnom mori, na Blízkom východe, v Afrike a v Rusku. Denná ťažba v roku 2017 dosiahla v priemere 348-tisíc barelov denne. V segmente rafinácie OMV prevádzkuje tri rafinérie s kapacitou spracovania 17,8 miliónov ton ročne. Ku koncu roka 2017 prevádzkovala viac ako 2000 čerpacích staníc v 10 krajinách. OMV prevádzkuje plynové zásobníky v Rakúsku ako aj v Nemecku; jej dcérska spoločnosť Gas Connect Austria GmbH prevádzkuje sieť plynovodov v Rakúsku. V roku 2017 dosiahol objem predaja plynu 113 TWh.