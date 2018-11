Furianti sú všade vôkol nás. Pripomenú to v košickom divadle

Na javisko Štátneho divadla Košice sa v piatok 9. novembra vráti po 36 rokoch ikonická klasická česká veselohra NAŠI furianti. Symbolicky deň pred komunálnymi voľbami rozohrajú herci už 131 rokoch aktuálny príbeh idylickej dediny, do pokojného života ktorej zasiahnu obecné voľby hlásnika a spustia spleť neočakávaných udalostí.

NAŠI furianti z pera Ladislava Stroupežnického sú ďalším príspevkom divadla k oslavám 100. výročia vzniku Československa. „Autorov text spred vyše 130 rokov v sebe nesie tému, ktorá je veľmi aktuálna. Nielen v predvečer komunálnych volieb,“ hovorí riaditeľ košickej činohry Milan Antol. Režisér Ľubomír Vajdička podľa vlastných slov hneď na začiatku upozornil, že nová inscenácia nebude žiadnou oslavou. „Snažili sme sa o prenikavejší pohľad na hru, ku ktorej sa v minulosti, najmä v Čechách, inscenátori stavali skôr zhovievavo. Pohľad na dedinu bude trochu iný. Aj zdôraznením slova NAŠI v názve som chcel poukázať predovšetkým na to, že aj my na Slovensku máme tých „našich“ furiantov,“ vraví Vajdička.

Dramaturg Miro Dacho je v súvislosti s košickými NAŠIMI furiantmi zvedavý najmä na divácke reakcie. „Uvidíme, čo bude pre diváka úsmevné a pri čom mu naopak ten úsmev stŕpne. Stroupežnický bol naozaj vynikajúci pozorovateľ, čo sa naplno prejavilo v tom, ako vytvoril jednotlivé postavy. Hoci sú inšpirované jeho rodnou obcou na juhu Čiech a v úplne iných súvislostiach a čase, sú veľmi podobné tým súčasným,“ myslí si Dacho.

Jedným z viac ako ztroch desiatok hercov, ktorí účinkujú v novom predstavení je aj Stanislav Pitoňák. Hrá jednu z titulných postáv, Jakuba Bušeka. Ako povedal NAŠI furianti sa rodili vo veľmi príjemnej atmosfére „Zažili sme veľmi vtipné skúšobné obdobie vďaka režisérovi, ktorý má veľký zmysel pre humor iróniu. Pretože rozmýšľať o zlých ľuďoch býva najväčšia sranda. Celá dedina v Stroupežnického hre je plná naozaj dosť krivých ľudí a ten, kto je tam pozitívny je nebezpečný. Hovorí sa o nadčasovosti, ale je to skôr o tom, že ak autor trafí vzťahy naozaj presne, len prinesie ďalší dôkaz o tom, že sa ľudia nemenia. Preto to takto fungovalo v minulosti, funguje to teraz a bude fungovať aj o sto alebo dvesto rokov, ak si dovtedy našu Zem sami nezničíme,“ konštatoval s úsmevom populárny košický herec. Priznal, že tentokrát hrá takého zloducha, že mu režisér ani na okamih nedovolil mať na javisku náznak pozitívnosti.

NAŠI furianti sú, v divadelnom slangu povedané, takzvanou „masovkou“. Hrá v nich takmer celý činoherný súbor, ale aj hostia. Manželov Dubských hrajú Ivan Krúpa a Dana Košická, manželov Buškových už spomínaný Stano Pitoňák a Katarína Horňáková. Mladý pár, ktorého láska vyvolá zaujímavé dianie pred voľbami hlásnika stvárnia Lívia Michalčík Dujavová a Tomáš Diro v alternácii s hosťujúcim Marekom Luptákom. V ďalších postavách diváci uvidia Beátu Drotárovú, Petra Čižmára, Róberta Šudíka, Petra Cibulu, Michala Soltésza, Františka Baloga, Adrianu Krúpovú, Tatianu Polákovú, Milana Antola, Juraja Zetyáka, Henrietu Kecerovú, Andreja Palka, ale aj hosťujúcich Ľuba Záhona, Jozefa Úradníka a Soňu Petrillovú. „Plejádu košických hercov doplní člen Činohry Národného divadla v Prahe Alois Švehlík (ktorého hlas bude divák počuť z audiozáznamu) ako interpret scénických poznámok v pôvodnom znení tak, ako ich autor v sedemdesiatych rokoch 19. storočia napísal. Inscenáciu obohatí aj skupina muzikantov hrajúcich pôvodné piesne z pera autora hudby Róberta Mankoveckého, ktorý je aj autorom prekladov textov piesní z češtiny. Scénu pripravil Jozef Ciller, kostýmy navrhla Marija Havran. Ako býva zvykom v inscenáciách slovenskej klasiky režiséra Ľubomíra Vajdičku, ani pri inscenácii klasiky českej sa ako diváci nevyhneme tomu, že mnohé postavy a situácie nám budú živo pripomínať našu súčasnosť,“ dodáva dramaturg Miro Dacho.

-reklamná správa-