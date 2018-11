Ako si jednoducho pomôcť pri bolesti svalov, kĺbov a šliach

Aj vy paríte k tým, ktorí majú sedavé zamestnanie a víkend sa snažíte využiť na pohybové aktivity? Netrénované telo potom dostane poriadne zabrať. V návale eufórie to častokrát s pohybom preženieme (dlhá túra, tenis, futbal, bicykel alebo práca v záhradke). Podobne je to aj u ľudí pracujúcich manuálne. Následkom toho bývajú natiahnuté a presilené šľachy, zatvrdnuté svaly sprevádzané bolesťou. Bolesť kĺbov a chrbtice sú tiež častým problémom.

Ako predchádzať problémom pohybového aparátu

Dôležité je osvojiť si správne pohybové zásady pri sedení, pri práci za počítačom, pri dvíhaní ťažkých bremien a pod. Tieto zásady nájdete na internete. Ak sa chceme vyhnúť problémom, nemenej dôležité je pravidelné cvičenie, posilňovanie svalov a šliach, aby dokázali udržať naše kĺby a chrbticu v správnych polohách.

Ako si pomôcť keď sa ohlási bolesť svalov, šliach a kĺbov

Veľa ľudí pri bolesti pohybového aparátu siaha hneď po tabletkách. Prieskum ukázal, že mnohí ľudia si neuvedomujú možné následky častého a dlhodobého užívania tabletiek proti bolesti. Sú to často tráviace problémy (môžu viesť až žalúdočným vredom), ale aj vážne kardiovaskulárne riziká. U starších ľudí je to tiež otázka kombinácie liekov, ak už užívajú napr. liek na vysoký krvný tlak alebo iné lieky. Pre všetky tieto dôvody je lepšie siahnuť najskôr na bezpečnejšie možnosti úľavy od bolesti. Vďaka modernej technológii máme v lekárňach dostupné rôzne krémy, gély ale aj náplasti, ktoré pôsobia presne v mieste bolesti a nezaťažujú tráviaci trakt. Veľkou výhodou liečivých náplasti je schopnosť postupného uvoľňovania účinných látok z náplasťového základu počas 6, 12 alebo 24 hodín, čo je veľkým benefitom pre pacientov, ktorí nemajú možnosť si cez deň nanášať opakovane gély. Moderná technológia zabezpečuje stálu hladinu účinných látok a ich kontinuálny účinok. Prináša to maximálny komfort pre pacienta.

Bezpečnosť aplikácie závisí od obsahových látok

Náplasti môžu obsahovať rôzne účinné látky a podľa toho majú svoje možnosti a obmedzenia. Ak obsahujú klasické účinné látky proti bolesti patriace napr. do skupiny nesteroidových protizápalových liekov akým je napríklad diklofenak, ich použitie sa odporúča na dobu maximálne 3 až 7 dní, potom sa treba poradiť s lekárom. Nie sú vhodné pri rôznych ochoreniach, napr. obličiek, pečene, srdca, pri žalúdočnom vrede, zápale čriev, či astme. Naproti tomu náplasti s obsahom rastlinných extraktov, napr. harpagofyt, kostihoj, boswelia, Pycnogenol, eukalyptus, nevykazujú také obmedzenia a môžu sa aplikovať opakovane, podľa potreby pacienta. Pri bolestiach svalov, šliach a kĺbov si môžete pomôcť napr. Leni náplasťami s 24 hodinovým účinkom.

Náplasti sú určené na bezpečnú a šetrnú liečbu bolesti pohybového aparátu. Obsahujú extrakty z prírodných látok - Pycnogenol® (výťažok z kôry borovice prímorskej), harpagofyt a eukalyptus, ktoré pôsobia proti stuhnutosti, bolesti, zápalu a opuchu.

Zoznámte sa s výhodami Leni náplasti

Veľkou výhodou tejto náplasti je 24 hodinový účinok, možnosť sa s ňou sprchovať – neodliepa sa a opakovane aplikovať na to isté miesto. Je dermatologicky testovaná a tiež vhodná pre pacientov užívajúcich aj inú liečbu, vďaka tomu, že nevykazuje liekové interakcie. Účinok sa dostavuje postupne v priebehu niekoľkých hodín.

Leni náplasti sú vhodné aj pre športovcov (sú bezpečné z hľadiska dopingu), ktorí častokrát majú presilené a natiahnuté svaly, alebo šľachy (napr. tenisový lakeť, Achillovu šľachu a pod.). Vhodné sú aj pre deti, ktoré ocenia jednoduchú a šetrnú pomoc. Osvedčili sa aj na uvoľnenie napätia vo svaloch u ľudí pracujúci dlhé hodiny za počítačom, ktorí v dôsledku toho pociťujú bolesť a stuhnutosť svalov na šiji, medzi lopatkami a ramenách. Táto bolesť môže viesť až k bolestiam hlavy. V týchto prípadoch stačí náplasť použiť počas 1-3 dní, podľa toho ako dlho bol problém prítomný pred ich aplikáciou.

Objavte vhodnú kombináciu

Náplasť je možné kombinovať aj s jemne hrejivým Leni gélom, ktorý obsahuje, okrem harpagofyta aj extrakt z Boswellie, túžobníka brestového a čili papričiek, ktoré zabezpečujú jeho hrejivý účinok. Práve táto jeho vlastnosť sa osvedčila u športovcov pred tréningom. Vie im vhodne zahriať namáhané partie (stehná, chrbát, ramena, kolená) a tak ich pripraviť na záťaž. Účinok gélu je priamo úmerný fyzickému zaťaženiu a svalstvo je neustále v teple, čo ocenil aj Peter Pauhof, tréner floorballového klubu v Bratislave, ktorý ma osobné skúsenosti s týmto produktom. Vyzdvihol najmä to, že čím viac sa svalstvo či chrbát potia, tým viac LENI gél svaly zohrieva a zabraňuje tak ich prechladnutiu. Po týchto skúsenostiach LENI gél odporučil aj svojím priateľom či známym. Výhodné je aj to, že účinky gélu človek cíti veľmi dlhý čas a nie je potrebné ho aplikovať viackrát. Po nanesení gélu na svaly si treba dôkladne umyť ruky mydlom, aby sa nestalo, že sa prstami LENI gél dostane do očí.

Dôležité je však vedieť, že ak bolesť pretrváva dlhšiu dobu, je potrebné sa nechať vyšetriť u lekára, ktorý určí diagnózu a potrebnú liečbu.

Článok pripravila odborná redakcia Edukafarm

-reklamná správa-