V sobotu rozhodnite o svojom starostovi aj o svojom dôchodku!

Pomôžte zastropovať vek odchodu do dôchodku na 64 rokov a pre matky ešte menej a pridajte sa ku viac ako 182.000 ľuďom, ktorí už petíciu podpísali! Petičné hárky môžete počas komunálnych volieb nájsť aj pred volebnými miestnosťami. Na to, aby mohol prezident vyhlásiť referendum v otázke odchodu do penzie, je potrebných ešte približne 180.00 podpisov.

„Ukážme nepresvedčeným politikom, že to myslíme vážne. Rozhodnite podpisom pod petíciu o svojom dôchodku. Dnes je isté iba to, že vek odchodu do dôchodku sa každým rokov zvyšuje podľa strednej doby dožitia, teda súčasní tridsiatnici by sa podľa toho do dôchodku dostali približne vo veku 68 rokov a to nemôžeme dopustiť. Najmä pre ťažko pracujúcich ľudí, je už aj 64 rokov veľa,“ povedal predseda Rady OZ KOVO Emil Machyna.

Ako poznamenal, v Poľsku a Čechách je vek odchodu do penzie zastropovanýna 65 rokov, u nás by to mohlo byť 64 a pre matky s tromi deťmi 62 a pol roka. Politici sa podobným návrhom zaoberali v septembri a v prvom čítaní v parlamente prešiel. Odvtedy sa však ďalšie hlasovanie len presúva. Navyše, návrh ústavného zákona nehovorí nič o skoršom dôchodku pre matky.

Odborári sa preto rozhodli spojiť v jeden deň svoje sily a postaviť pred niektoré volebné miestnosti svojich zástupcov. Ak ich vo vašom meste alebo obci nestretnete, kliknite na stránku peticie.com a odovzdajte svoj hlas elektronicky, prípadne podpisové hárky je možné nájsť aj na stránke ozkovo.sk.

