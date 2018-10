Ako deťom správne čítať

Odborníci sa zhodujú v tom, že ku knihám by sme mali viesť deti od útleho veku. Príbehy rozvíjajú ich predstavivosť a fantáziu, rozširujú slovnú zásobu a majú veľký vplyv na budovanie kreativity. Bibliotéka kladie práve na túto oblasť mimoriadny dôraz a každoročne pripravuje pre deti a ich rodičov špeciálny program. Na detských pódiách sa deti budú môcť hrať s animátormi, kresliť, spievať, tancovať a stretnúť sa s autormi detských kníh, ktorí budú priamo na veľtrhu čítať. Rodičia sa za ten čas môžu edukovať, ako vybrať knihu pre dieťa alebo ako im správne čítať.

Deti sú naše knihy

Špeciálne pódium prinesie množstvo prezentácií rozprávok a detských kníh, inscenované čítanie či hudobné vystúpenia a výtvarné workshopy. Malí návštevníci sa môžu tešiť na Natálkine dobrodružstvá, škriatkov Hupsa, Šupsa a Rupsa, surikatu Tafiti, či pána Mrkvičku. Tajomstvo oceánu objavia v bábkovej inscenácii všetci milovníci malej veľryby Gerdy a stretnúť môžu aj jej autora Adriána Macha, ktorý si pre nich pripravil výtvarný workshop. Na pláne sú aj poučné a edukačné bloky venované témam správneho výberu kníh pre deti, papierové kirigami s kúzelníkom, ako aj animované príbehy velikánov dejín a cesta od praveku po vznik Slovenska. A aké básne píše Daniel Hevier? Predstaví to sám autor knižného výberu „best of Hevier“. Výtvarný workshop pre deti s ilustrátorkou Kristínou Kubáňovou vás zavedie do sveta farebných príbehov z časopisu Slniečko. S výtvarníkom a dizajnérom Karolom Krčmárom sa budú kúzliť masky a hrať na rozprávku.

Mama, tata, čítajte s nami

V dielni otvorenej počas celého dňa na deti a ich rodičov čaká Laboratórium čítania. Navštívia ho nezbedný Posmievajko, Špinuška, neobyčajný slon Elmer, psík Huncút a s nosorožcom Rinom pocestujeme do Afriky. Okrem pútavých príbehov sú prichystané aj prezentácie tvorivého čítania, čítania s porozumením a zážitkom, podujatia s hosťami, knižnica noviniek i odporúčaných kníh, testovanie vnímania a spracovania textov a vizuálnych informácií, výstava detských prác, ako aj izbietka Márie Ďuríčkovej a dielňa pravého pisára. Pripravená bude aj interaktívna prednáška o tom, ako človek číta, čo pri čítaní robí mozog čitateľa, prečo sa nám číta stále ťažšie a ako predchádzať bibliofóbii a poruchám čítania. A navyše, v piatok odkryjeme poklad našich predkov, slovenské ľudové kroje, a spoznáme našu históriu odetú do krásy.

Detské knižné i edukačné novinky

Známi moderátori televíznej zábavno-súťažnej relácie pre deti Mimo a Mona predstavia vo štvrtok svoju knižnú novinku Daj si Čas, ktorá vznikla v spolupráci s RTVS. V nedeľu sa zase najmenší čitatelia dočkajú Vianoc s novinkou Mimi a Líza - Záhada vianočného svetla, o ktorej prídu porozprávať Katarína Kerekesová, Katarína Moláková a Boris Šima. A počuli ste už o hovoriacich knihách? Na knižnom veľtrhu objavíte OBJAVKOVO, viacjazyčnú sériu knižiek s témami Zvieratká, Tvary a Farby, Ročné obdobia, Čísla a Ľudské telo, s ktorou si deti rozšíria a precvičia slovnú zásobu v slovenčine, angličtine i nemčine.

A pozor, v sobotu prídu aj Oteckovia!

Všetky mamičky, ako aj fanúšikovia obľúbeného televízneho seriálu, sa môžu v sobotu tešiť na krst úplne novej knihy Oteckovia spojeného s autogramiádou hlavných predstaviteľov. Na spoločnom pódiu sa predstavia najznámejší slovenskí oteckovia Vlado Kobielsky, Filip Tůma, Braňo Deák a Marek Fašiang.

Knižný veľtrh Bibliotéka spolu s výstavou Minerály Bratislava je otvorený od 8. do 11. novembra. Vo štvrtok a piatok ich sprevádza celoštátne finále súťaže vedecko-technických bádateľských projektov Festival vedy a techniky AMAVET a interaktívna výstava Veda netradične. Viac na www.incheba.sk.

