BIONT a.s. a Univerzita svätého Cyrila a Medota v Trnave otvorili spoločné výskumné pracovisko pre oblasť pozitrónovej emisnej tomografie

Vedecko-výskumná spolupráca medzi Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave a spoločnosťou BIONT, a.s. týkajúca sa rozvoja aplikácie pozitrónovej emisnej tomografie vo výskume rastlín sa začala už v roku 2011. Úspešná spolupráca bola 16. októbra rozšírená o nové spoločné Laboratórium pozitrónovej emisnej tomografie v Špačinciach, na ktorom bol inštalovaný experimentálny pozitrónový emisný tomograf microPET eXplore Vista Pre-Clinical PET Scanner fy. GE Healthcare.

V podmienkach SR, a to nielen v rámci vysokého školstva, ide o jediný prístroj tohto druhu. Vedecko-výskumné zameranie pracoviska rádioekológie a nukleárnej analýzy sa na základe vybudovania Laboratória pozitrónovej emisnej tomografie a inštalovania uvedeného mikroPET systému rozširuje o oblasť výskumu rastlín, a to v zmysle in vivo a real-time zobrazovania a analýzy transportu širokej skupiny rádioaktívne značených látok a kovov v pletivách rastlín, ako aj o oblasť rádiofarmakokinetiky a teranostiky.

Všetky laboratórne priestory pracoviska slúžia predovšetkým pre riešenie vedecko-výskumných úloh (projektov), ako aj pre výchovu študentov v Bc. študijných programoch Ochrana a obnova životného prostredia, Chémia, Biotechnológie a Aplikovaná biológia, v Mgr. študijných programoch Biotechnológie, Aplikovaná chémia, Biomedicínska chémia a Aplikovaná biológia a v PhD. študijných programoch Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia, Biotechnológie a Molekulárna biológia.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ BIONT a.s. Martin Kabát uviedol, že spolupráca univerzít a podnikov je nevyhnutnou súčasťou výskumnej a vzdelávacej činnosti. Už aj na Slovensku existuje niekoľko príkladov úspešnej spolupráce univerzít s priemyselnou sférou, ktorej výsledky sa pretavili do inovácií a tie sa komercionalizovali. To je želaný stav, ktorý prináša ďalšie zdroje pre financovanie vedeckých a výskumných aktivít.

