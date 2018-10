Pohodlné, praktické a zvodné. Podprsenky na bežné nosenie aj na ples

Francúzska elegancia na každú príležitosť

Caffelatte je presne ten typ podprsenky, ktorý sa hodí na bežné nosenie aj spoločenské udalosti. Stačí totiž len odopnúť ramienka a razom máte model ideálny aj pod plesové šaty. V každom prípade oceníte vystužené košíčky, ktoré vaše prsia podoprú a krásne vytvarujú. A pretože podprsenka musí nielen sadnúť, ale mala by sa tiež páčiť, zdobí túto krásku jemná francúzska čipka vinúca sa stredom košíčkov.



Zdroj: Astratex

Čierna perla ozdobí váš dekolt

Pearl uspokojí všetky nároky, ktoré my ženy na podprsenky máme. Dokonalú oporu prsiam zaistia vystužené košíčky s kosticami a vďaka elastickému obvodu s pohodlnou gumičkou sa nemusíte báť, že by vás snáď podprsenka tlačila. O kráľovský pocit sa postará kvetinová čipka, ktorá zdobí nielen košíčky, ale plynule prechádza až na ramienka. A pokiaľ vám príroda nenadelila bohatý dekolt, určite oceníte možnosť vložiť do košíčkov aj doplnkové vypchávky.

Nenahraditeľný kúsok k plesovému outfitu

Zázračná podprsenka mnohých tvárí, taká je WonderbraUltimateStraplessBardot. Bez ramienok a kostíc, zato s úplne hladkými košíčkami sa perfektne hodí do vašej veľkej večernej róby. Nech už budete tancovať elegantný waltz alebo vášnivé tango, môžete si byť istá, že všetko zostane na svojom mieste. Vďaka špeciálnym silikónovým bodkám na vnútornej strane obvodu totiž podprsenka skvele drží. Pripravte sa na nadchádzajúcu plesovú sezónu s touto kráľovnou spodnej bielizne.

Ideálna voľba k kostýmu ale aj pod športové tričko

Ráno si ju oblečiete pod priliehavú blúzku a vyrazíte do kancelárie. Nikto okrem vás o nej nebude vedieť, pretože má hladké švy, a tak je skoro neviditeľná. A poobede v nej pokojne zvládnete vybaviť všetky dôležité veci v meste. Podprsenka Hanna je totiž ušitá z jemného mikrovlákna s antibakteriálnou úpravou, takže aj pri pohybe zaisťuje maximálne pohodlie a priedušnosť. Košíčky sú bez výstuže, len s klasickými kosticami, a bezpečne tak sú podporou aj pre väčšie poprsie.

Nechajte vyniknúť prirodzenú krásu vašich pŕs

Menej je niekedy viac, a práve preto sa zrodila podprsenka Giorgia. Nie je vystužená a má len bočné kostice, aby vynikol prirodzený tvar a pôvab vášho poprsia. Pohodlie zvýraznia mäkko podložené ramienka, vysoký stred aj zapínanie na tri háčiky, eleganciu vám zaručí geometrická čipka spolu s nežnou mašličkou.



