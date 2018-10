Zobkanie pri telke nemusí byť hriechom: Takto si ho môžete dopriať aj každý deň

Ak si však nemôžete pomôcť a širokému výberu sladkých a slaných pochutín skrátka neviete odolať, máme pre vás pár zásad, vďaka ktorým nebude ani maškrtenie pred „telkou“ takým hriechom. Zmeňte nevedomé chrumkanie pri televízii na vedomé a vaše telo sa vám rozhodne poďakuje. Neviete však, ako na to? Ponúkame zopár rád.

Naučte sa plánovať

Priemerný Slovák sleduje televíziu 4 hodiny denne. A presne od tohto čísla sa dá krásne odpichnúť. Keď viete, že večer opäť dávajú váš obľúbený program, snažte sa už počas dňa obmedziť množstvo tukov alebo cukrov v strave, podľa toho, čo pri chrúmaní uprednostňujete. Večer si tak budete môcť bez výčitiek dopriať oriešky alebo čipsy.

Ustrážte si objem

Najväčším rizikom býva to, že nekontrolujete, koľko zjete. Preto si tyčinky či keksíky vopred odvážte, nasypte si ich do vlastnej misky a hlavne si nepridávajte. Čo zostalo v balíčku dôkladne schovajte. Dobrôtky vás tak nebudú naďalej dráždiť a ak ich skryjete na miesto, ktoré nemáte na dohľad, nebude sa vám chcieť po ne ani vstávať. Skvelú voľbu pre chrumkavú skrýšu môže predstavovať komora, či najvyššia polička v potravinovej skrinke.

Nedojedajte po iných

Sledujete „telku“ s deťmi alebo partnerom? Veríme, že je to veľmi príjemné, no na druhej strane, je tu riziko, že budete mať ambíciu dojedať po nich, čo zostalo. Spoločnej rodinnej miske pukancov či iných lahôdok sa vyhnite oblúkom. Každý zvyšok, ktorý do seba nevedomky hodíte, sa môže odzrkadliť na vašej postave.

