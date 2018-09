Študovať v zahraničí bola najlepšia investícia

Štúdium na prestížnej univerzite v zahraničí stojí desaťtisíce eur, ale s výnosmi z tejto investície môžete počítať do konca života. Aj vaše dieťa môže študovať trebárs i na Harvarde. Poradíme vám ako na to.

Vzdelávanie na najlepších svetových univerzitách stojí kopu peňazí. Neplatí sa len školné, ktoré sa často pohybuje v desiatkach tisíc za každý akademický rok. Mesačné životné náklady študenta môžu byť aj pri všetkej skromnosti oveľa vyššie ako je priemerná slovenská mzda. V hrubom, samozrejme. Zvládnuť sa dajú vďaka štipendiu, alebo vďaka práci popri štúdiu. S týmito formami finančnej podpory však študenti môžu počítať väčšinou až v druhom ročníku.

Otvorte si dvere ku skvelej kariére

Skutočné náklady na štúdium závisia od krajiny či typu školy. „V podstate, pri skromnom spôsobe života ma jeden mesiac štúdia stál celý príjem mojej mamy, ktorá pôsobí v diplomatickom zbore. Bez štipendia by som to nezvládol,“ podelil sa o svoje skúsenosti Ivan, ktorý študoval humanitný odbor na Oxforde. Mladý človek, ktorý sa rozhodol získavať vedomosti len kúsok od domova má v porovnaní s rovesníkom študujúcim v zahraničí často krát iba štvrtinové náklady. Vďaka tomu, že je takmer každý víkend doma ho omnoho menej stojí napríklad strava. Stačí víkendová návšteva rodičov a o jedlo je postarané na niekoľko ďalších dní.

Prečo teda voliť finančne náročnejšiu školu v zahraničí? „Môj nástupný plat po skončení štúdia bol päťnásobný oproti absolventom škôl na Slovensku. A to nehovorím o tom, že diplom z Oxfordu otvára aj tie dvere, ktoré sú ľuďom so slovenským diplomom zrejme navždy zatvorené,“ dodal Ivan.

Budúca kariéra hlavne vo významnej či globálnej firme však nie je jediný dôvod, prečo by mali mladí študovať v zahraničí. Je to škola života. Za hranicami krajinami, ďaleko od rodiny, sa stávajú samostatnejšími, rozhľadenejšími, no aj tolerantnejšími k iným národnostiam či kultúram. Získajú priateľov a kontakty po celom svete. A my, rodičia, buďme úprimní. Okrem toho, že chceme, aby sa deťom darilo, dúfame, že po odchode zo strednej školy im už nebudeme musieť prať ponožky a zbierať ich špinavú bielizeň z podlahy. Fenoménu s názvom „mama hotel“ sa môžeme vyhnúť aj vďaka tomu, že im umožníme vyraziť za vedomosťami do sveta.

Oxford už od 50 eur mesačne

Štúdium v zahraničí nie je lacná záležitosť, ale s programom Instudy od Poštovej banky umožníte svojim deťom študovať na prestížnej univerzite za menej, ako by ste čakali. Ide o dlhodobé sporenie na vzdelanie, vďaka ktorému mu na Edinbursku univerzitu našetríte už od 48 eur, na viaceré školy v Berlíne dokonca len od 35 eur za mesiac a na Oxford už od 50 eur mesačne. Môžete sa rozhodnúť pre pravidelný mesačný vklad od 10 do 500 eur a pre obdobie viazanosti 5 až 17 rokov. Pri pravidelnom sporení sa vaše úspory môžu zhodnocovať až do výšky 3,5 % p. a.

Zúfať nemusia ani študenti, ktorí plánujú vycestovať už v dohľadnom čase a nemajú nasporenú potrebnú sumu na štúdium. Riešením je pôžička na vzdelanie s výhodnou úrokovou sadzbou a so 100-percentnou zľavou z poplatku za jej poskytnutie. Viac informácií o sporení na vzdelanie v rámci programu Instudy Poštovej banky nájdete na www.instudy.sk.

