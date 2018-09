Podporte petíciu za skorší odchod do dôchodku!

Viete si predstaviť, že pracujete do 68 rokov? Dnešných tridsiatnikov to čaká.

OZ KOVO za pomoci ďalších odborových zväzov spustil v júli petičnú akciu za vyhlásenie referenda o „zastropovaní“ dôchodkového veku na 64 rokov. Ženy, ktoré vychovali tri deti, by mohli ísť do dôchodku o rok a pol skôr. Petíciu je možné nájsť na stránke ozkovo.sk.

„Nevieme si predstaviť 68-ročného strojára, hutníka, vodiča, kováča či elektrotechnika, ale aj ďalšie profesie v iných odvetviach. Nepáči sa nám súčasný systém prepočítavanie veku odchodu do dôchodku. Navyše, Slovensko má najvyššie percento pracujúcich na nočných zmenách a počas víkendov. Európsky priemer je 6, u nás je to 23 percent zamestnancov. Aj to je podľa nás dôvod, prečo situáciu zmeniť,“ vysvetľuje predseda Rady OZ KOVO Emil Machyna.

Slováci si podľa neho zaslúžia vedieť, dokedy musia pracovať. Česi a Poliaci majú hranicu odchodu do penzie na úrovni 65 rokov. U nás nič také nie je. Odborári preto pracujú na tom, aby si aj politici uvedomili, že do sedemdesiatky sa pracovať nedá.

Zdroj: PR čánok

Už v najbližších dňoch sa parlament bude venovať návrhu ústavného zákona o zastavení dôchodkového veku na hranici 64 rokov. No ten sa zatiaľ dostáva len do prvého čítanie a nie je jasné, či sa nájde dostatočná podpora u poslancov, aby bol posunutý ďalej.

Podpisová akcia odborárov preto smeruje práve k ľuďom, ktorí majú právo rozhodnúť o svojej penzii. Nájsť ju je v septembri možné vo viacerých mestách, v regionálnych odborových kanceláriách a na internete.

