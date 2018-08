Vlado Voštinár vám poradí, ako si zadarmo nazbierať ovocie vo vašom okolí

Vlado Voštinár sa bol prejsť na lazoch pri Veľkom Krtíši, aby si pripomenul, aké výnimočné plody rastú na Slovensku. Video z jeho cesty si môžete pozrieť tu:

Vo videu pritom používa jednu mobilnú aplikáciu. Volá sa Na ovoce a toto je návod, ako si vďaka nej môžete nazbierať ovocie zadarmo.

1. V prvom rade: stiahnite si aplikáciu Na ovoce

Aplikácia Na ovoce vznikla vďaka českej iniciatíve, ktorá sa inšpirovala podobnými stránkami v Nemecku a Slovensku.

Dobrovoľníci do mapy pridávajú ovocné stromy na verejnom priestranstve, z ktorých si môže ovocie odtrhnúť ktokoľvek - teda aj vy.

Aplikácia funguje na mobiloch s Androidom ( stiahnete tu ) aj pre iPhone ( stiahnete tu ).

2. Na mape si nájdite strom

Aplikácia má dve hlavné funkcie. Je v nej herbár, v ktorom nájdete zoznam ovocia, ktoré by aktuálne malo dozrievať - aby ste vedeli, aké kompótové fľašky si treba pripraviť.

A hlavne: je to mapa, na ktorej si rýchlo viete skontrolovať, kde vo vašom okolí je strom s čerstvým ovocím, za ktorým sa oplatí ísť.

3. Správajte sa ako zodpovedný zberač

Keď dorazíte k stromu, správajte sa s rešpektom. Neoberajte z neho viac, než skonzumujete. A určite ho nijako neničte, ten strom neslúži iba vám a nie je tu len na jednu úrodu.

Iniciatíva Na ovoce zverejnila aj Kódex zberača - odporúčame prečítať, aby ste vedeli, ako stromu pomôcť a neubližovať mu.

4. Pridajte strom vo svojom okolí

Ak v aplikácii vo svojom okolí nenájdete žiadny strom, treba to zmeniť - tak ako to spravil aj Vlado Voštinár vo videu. Aplikácia umožňuje stromy pridávať, takže ak nejaký poznáte, smelo do toho.

Pozor - ubezpečte sa, že strom, ktorý pridávate do mapy, naozaj nikomu nepatrí. Ak je na verejnom priestranstve, ozvite sa najbližšej obci alebo správcovi cesty pri ktorej stojí, či je dovolené z neho oberať ovocie. Nechceme predsa kradnúť - chceme len využívať to, čo by inak padlo na zem.

5. Naučte sa niečo o tradičných slovenských druhoch ovocia

Naši predkovia nevysádzali len jablká a slivky. Hovorí vám niečo oskoruša alebo mišpuľa? Ak nie, tak si určite prečítajte tieto články o zabudnutých pokladoch slovenských záhrad od Laca Bakaya, ktorý bol aj hosťom vo videu.

Možno aj vy patríte k ľuďom, ktorí sú stále presvedčení, že internet v mobile vám netreba. Vďaka mobilným dátam sa však môžete nielen kedykoľvek spojiť so svojimi blízkymi, ale zjednodušiť si bežné fungovanie či pozrieť sa na svoje záľuby z nového uhla.

Nová sieť od O2 v súčasnosti prináša rýchly 4G internet už pre vyše 94 % obyvateľov Slovenska. Aby ste si surfovanie bez zbytočných prerušení mohli užiť naplno, nechajte si svoj smartfón skontrolovať v ktorejkoľvek O2 Predajni. Viac informácií nájdete na www.o2.sk/internet/4g.

- reklamná správa -