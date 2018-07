Plné prsia? Plno možností! Vyberte si tú pravú podprsenku

Ešte nikdy nebolo také jednoduché vybrať si správnu podprsenku pre väčšie poprsie. Výrobcovia sa predháňajú vo vychytávkach, strihoch a vzoroch. Máme pre vás päť tipov na modely, v ktorých vaša krása zaručene vynikne. A pozor, práve teraz ich zoženiete so zľavou!

Dokonalá podprsenka do letných výstrihov

Ak rada nosíte topy so širokými výstrihom, vybrať by ste si mala podprsenku typu half bardot. Jej špeciálny strih podpiera prsia odspodu a tým maximálne zdôrazňuje hornú líniu pŕs. Perfektným príkladom je podprsenka Natalia Half Bardot Beige. Dokonale sadne prsiam každej veľkosti a príťažlivé tvary vykúzli aj bez vypchávok. „Obdarené“ nositeľky určite poteší, že okrem nádherného čipkovaného dizajnu ponúka aj pohodlie. Jej košíčky prirodzene prechádzajú do širokých, podložených ramienok. Plný počet bodov za vzhľad aj pohodlie!



Upúta na prvý pohľad

Podprsenka Jeanne Black spĺňa tie najprísnejšie módne požiadavky. Dá väčším prsiam príťažlivý zaguľatený tvar, upúta pozornosť vyšívanou čipkou a nevynechá ani horúci trend tohto leta – strappy. Zároveň je jednou z najobľúbenejších kúskov bielizne Ivy Kubelkovej, ambasádorky e-shopu Astratex.sk. Niet sa čomu čudovať, podprsenka Jeanne Black je skutočne ozdobou bielizníka každej ženy.

Elegantná a zároveň praktická? Ide to!

Podprsenka Michaela je ideálnou voľbou pre všetky vnadné ženy, ktoré rady spájajú nevtieravú eleganciu s praktickými prvkami. Elastickú čipku na povrchu dopĺňa hebká bavlna vo vnútri košíčkov. Noblesné krivky podporí strih, ktorý prsia nádherne zaguľatí. Dôležité pre plnšie tvary tiež je, že pri väčších veľkostiach sú ramienka širšie a vďaka trom háčikom na zapínanie podprsenka perfektne drží. Tento kúsok jednoducho vie, čo veľké prsia potrebujú.

Pre všetky milovníčky klasiky

Tiež sa vám občas zdá, že sa v záplave zdobených podprseniek stratili tie klasické? A pritom sú užitočné pod priliehavé oblečenie a príjemné na tele! Našťastie je tu podprsenka Ivonna, ideálny model pre všetky ženy, ktoré sa chcú cítiť prirodzene. Jej nevystužené košíčky sú ušité z jemného mikrovlákna, maximálne pohodlie máte teda zaručené. Bočná časť košíčkov voľne prechádza do ramienok, tie sú navyše podšité príjemným materiálom a o spevnenie a vytvarovanie poprsia sa starajú kostice. Jednoducho podprsenka, ktorá nesklame.

Púdrovo ružovú si obľúbite

Leto priamo zvádza k tomu, obliecť si niečo nezvyčajné. Čo napríklad nežnú podprsenku Julia Powdery? Že ružovú nenosíte? Prišiel čas to zmeniť, pretože do podprsenky Julia sa po prvom nosení doslova zamilujete. Má také hebké košíčky, že sa budete cítiť ako v nebi, a jej precízny strih zaručí, že budete vyzerať dokonale. Všimnite si krásne detaily, ako je decentný vzor alebo drobná bižutériová ozdoba. Tak čo, páči sa vám?

