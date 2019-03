Expert z rezortu diplomacie o brexite: Pripomína to známu fantasy ságu

„Sága o brexite už nadobúda rozmery ságy Pán prsteňov alebo Pani prsteňov. Očakávam teraz hlasovania, respektíve možno len jedno hlasovanie, v ktorom bude rozhodnuté o tom, ktoré varianty brexitu alebo nebrexitu budú prijaté alebo dostanú najväčšiu podporu,“ vysvetlil Ružička procesy v britskom parlamente. Pripomenul, že sa bude hlasovať o viacerých možnostiach, od žiadneho brexitu až po tvrdý brexit.

Okrem rokovaní o brexite sa Európska únia venuje aj rokovaniam o viacročnom finančnom rámci. Ak by sa Spojené kráľovstvo napokon rozhodlo nevystúpiť, alebo by sa rozhodlo pre dlhé predĺženie, v tomto prípade by to rokovania ovplyvniť mohlo. „Pokiaľ sa Veľká Británia rozhodne o predĺženie termínu za rámec eurovolieb, teda s tým, že budú volení aj predstavenia Veľkej Británia, tak by išlo o dlhé predĺženie – jednoročné, dvojročné, alebo možno nekonečné, budeme musieť rátať s pozíciami Veľkej Británie. Ale to je zatiaľ len určitá špekulácia,“ povedal Ružička.

Zdôraznil, že rokovania teraz prebiehajú v poriadku. Všetko, čo Slovensko považuje za svoje priority, je stále na stole. V niektorých oblastiach sa už dosiahla aj predbežná dohoda s Európskym parlamentom, 120 oblastí je ale ešte stále citlivých.

Rozhodne sa v pondelok

Dolná komora britského parlamentu bude budúci pondelok rokovať o úplnom zrušení brexitu a zotrvaní krajiny v Európskej únii. Tento bod programu sa pritom nedostane na rokovanie parlamentu z iniciatívy niektorej z politických strán, ale občanov, ktorí za zrušenie brexitu spísali petíciu a poslali ju do parlamentu. Petíciu podpísalo do dnešného dňa 5,7 milióna obyvateľov Veľkej Británie, čo je podľa údajov dolnej komory britského parlamentu historický rekord. Podľa britských zákonov sa musí britský parlament zaoberať akoukoľvek petíciou, ktorú mu občania pošlú, ak je pod ňou najmenej 100-tisíc podpisov. Nemusí však o požiadavkách v nej obsiahnutých hlasovať.

Lídri únie sa minulý týždeň vo štvrtok na summite dohodli, že Londýnu ponúknu odloženie odchodu z EÚ do 22. mája, pokiaľ britský parlament do konca tohto týždňa schváli dohodu, ktorú premiérka Theresa Mayová vyrokovala s Bruselom. Pokiaľ sa tak nestane, brexit by mal byť 12. apríla, ktorý má Londýnu poskytnúť čas na schválenie dohody alebo "spresnenie ďalšieho postupu".