Najdôležitejšie hlasovanie o brexite: Ak poslanci schvália dohodu, Mayová končí

Poslanci britského parlamentu v pondelok tesnou väčšinou 27 hlasov schválili návrh, podľa ktorého budú v stredu hlasovať o alternatívach k dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. Takýto postup, že poslanci zoberú parlamentnú agendu do vlastných rúk, je neobvyklý a došlo k nemu po viac ako 100 rokoch.

Británia mala EÚ pôvodne oficiálne opustiť 29. marca. Mayová však minulý týždeň na summite EÚ v Bruseli dosiahla odklad brexitu prinajmenšom do 12. apríla, čo sa stane vtedy, keď parlament ani tretíkrát neschváli "rozvodovú dohodu". Ak by však britský parlament dohodu na tretí pokus schválil, odišla by Británia z Únie až 22. mája. Poslanci dohodu vyrokovanú Mayovej vládou s EÚ odmietli už 15. januára a 12. marca. Premiérka v pondelok na úvod rozpravy vyhlásila, že väčšinu na jej schválenie stále nemá.

Z pôvodne 16 poslaneckých návrhov vybral predseda Dolnej snemovne osem. Hlasovať sa bude o:



1. návrhu na odchod Británie z EU bez dohody 12. apríla

2. návrhu na usporiadanie obchodných vzťahov medzi EÚ a Britániou tak, ako je to v prípade Nórska (spoločný trh 2.0)

3. návrhu na zotrvanie Európskom hospodárskom priestore a Európskom združení voľného obchodu bez colnej únie

4. návrhu na odchod z EÚ pri zachovaní colnej únie

5. návrhu na permanentné zotrvanie Británie v colnej únii

6. návrhu na zrušenie brexitu v prípade, že poslanci neschvália dohodu o odchode Británie z EÚ najneskôr jeden deň pred stanoveným dátumom, teda 22. mája

7. návrhu, že o akejkoľvek dohode o brexite musia v druhom "potvrdzovacom" referende rozhodnúť voliči

8. návrhu, že ak nedôjde k uzavretiu dohody o brexite, treba sa usilovať o dosiahnutie "stabilizačnej" dohody s EÚ a zároveň rokovať o obchodnej dohode.

Ak dohoda prejde, Mayová končí

Britská premiérka Theresa Mayová odstúpi zo svojej funkcie, ak poslanci schvália návrh dohody o odchode Británie z EÚ, ktorú s Bruselom uzavrela jej vláda. Informovala o tom v stredu spravodajská televízia Sky News s odvolaním sa na bližšie nešpecifikované zdroje.