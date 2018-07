Konflikt s Mayovou dospel do najhoršieho, Davis odstúpil: Toto bude nový minister pre brexit

Minister sa rozhodol odstúpiť po tom, čo premiérka Theresa Mayová odmietla na piatkovom stretnutí s členmi svojho kabinetu Davisove návrhy o budúcom vzťahu Británie s Európskou úniou. Mayová mieni predstaviť schválený plán tento týždeň najprv v parlamente a neskôr o ňom bude diskutovať s poslancami svojej Konzervatívnej strany.

V rezignačnom liste Davis okrem iného uviedol, že je stále "menej a menej pravdepodobné", že Spojené kráľovstvo opustí colnú úniu a jednotný trh EÚ. Takisto nie je presvedčený, že prístup kabinetu k rokovaniam o brexite "nebude len viesť k ďalším požiadavkám na ústupky" z Bruselu-

"Všeobecné smerovanie politiky nám v najlepšom prípade ponechá slabú rokovaciu pozíciu, a možno aj neodvratnú," napísal Davis. Vo svojej oficiálnej reakcii Mayová vyjadrila ľútosť z Davisovej rezignácie a poďakovala sa mu za jeho prácu, zároveň však vyjadrila nesúhlas s Davisovou "charakteristikou politiky, ktorú sme v piatok dohodli vo vláde".

Okrem Davisa zo svojich funkcií aj štátni tajomníci jeho ministerstva Steve Baker a Suella Bravermanová. Plán dohodnutý v piatok považujú zástancovia brexitu za príliš "mäkký" a za odklon od vytúpenia Británie z EÚ. Len s veľkým odporom s ním súhlasil aj šéf diplomacie Boris Johnson.

Dokonca sa podľa Sky News špekuluje, že Mayová by mohla čeliť výzvam na odchod z funkcie. Tento proces by sa spustil, ak by ju na to listom vyzvalo 48 konzervatívnych poslancov. David Davis bol vymenovaný za ministra 13. júla 2016 a bol zodpovedný za rokovania o vystúpení Veľkej Británie z EÚ. Aj predtým pohrozil rezignáciou, ak Mayová zachová príliš úzke väzby s Bruselom. Zástancovia brexitu označili podľa BBC jeho rezignáciu ako "zásadné a odvážne rozhodnutie".

Dohodnutý plán predpokladá, že Spojené kráľovstvo bude aj po vystúpení z EÚ tvoriť so zvyškom tohto bloku zónu voľného obchodu. Tá by sa mala týkať tovaru, nie však služieb, ktoré predstavujú prevažnú časť britskej ekonomiky.

Britská vláda ráta aj s obmedzením pohybu kapitálu a pracovných síl. V záujme zachovania voľného pohybu tovaru chce Londýn zaručiť, že všetky druhy budú naďalej zodpovedať štandardom EÚ. Mayová svojich ministrov varovala, že ďalej už nebude tolerovať verejnú kritiku vládnej politiky po tom, ako ju kabinet v piatok podporil.

Novým ministrom pre brexit bude Dominic Raab

Za nového ministra pre odchod Británie z EÚ bol v pondelok vymenovaný doterajší minister výstavby Dominic Raab. Informovala o tom agentúra AP. Raaba do funkcie ministra pre odchod Británie z Európskej únie vymenovala v pondelok premiérka Theresa Mayová, keď v noci z tohto postu odstúpil doterajší šéf rezortu David Davis.

Zdroj: SITA/AP Photo/Matt Dunham

Raab (44) - bývalý právnik - bol do britského parlamentu po prvý raz zvolený v roku 2010 za obvod Esher and Walton a do roku 2015 pôsobil ako štátny tajomník ministerstva spravodlivosti. Po rekonštrukcii prvého kabinetu premiérky Theresy Mayovej o rok neskôr sa vrátil do parlamentných lavíc. Po voľbách v roku 2017 sa stal štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti. V januári 2018 ho Mayová vymenovala za ministra výstavby, komunít a miestnej samosprávy.