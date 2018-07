Britský minister zahraničných vecí odstupuje: Toto je jeho nástupca

Špekulácie o tom, že krátko po ministrovi pre tzv. brexit Davidovi Davisovi sa chystá odstúpiť aj Johnson, podľa nej nabrali na intenzite, keď sa šéf diplomacie neobjavil na pondelkovom stretnutí ministrov EÚ a západného Balkánu v Londýne, ktorého mal byť hostiteľom. Na Johnsona ako popredného predstaviteľa kampane za odchod Británie z EÚ bol po odchode Davisa údajne vyvíjaný nátlak, aby konal.

Mayová podľa vyhlásenia svojej kancelárie Johnsonovu rezignáciu prijala a čoskoro oznámi, kto odchádzajúceho ministra zahraničných vecí nahradí. Za nového ministra pre brexit bol v pondelok vymenovaný doterajší minister výstavby Dominic Raab.

Davis sa rozhodol odstúpiť po tom, čo Mayová odmietla na piatkovom stretnutí s členmi svojho kabinetu jeho návrhy o budúcom vzťahu Británie s EÚ. Okrem Davisa odstúpili zo svojich funkcií aj štátni tajomníci jeho ministerstva Steve Baker a Suella Bravermanová.

Plán ďalšieho postupu v rokovaniach medzi Londýnom a EÚ, na ktorom sa dohodla v piatok Mayovej vláda, považujú zástancovia brexitu za príliš "mäkký". Minister Johnson s ním údajne súhlasil len s veľkým odporom.

Staronový minister

Novým britským ministrom zahraničných vecí sa stane Jeremy Hunt, ktorý bol doteraz ministrom zdravotníctva a sociálnych vecí. Agentúra DPA to uviedla s odvolaním sa na oznámenie úradu britskej vlády.

Zdroj: SITA/John Stillwell/PA via AP

Konzervatívec Hunt nahradí vo funkcii Borisa Johnsona, ktorý v pondelok odstúpil pre nezhody v kabinete premiérky Theresy Mayovej, týkajúce sa spôsobu vystúpenia Británie z EÚ. Ako minister zdravotníctva a sociálnych vecí slúžil od roku 2012.

V súčasnej vláde je Hunt považovaný za jedného z ministrov, ktorí sú najviac lojálni Mayovej, doplnila agentúra AP. Hunt pri britskom referende o členstve v EÚ z roku 2016 podporoval zotrvanie v bloku. V súčasnosti je v prospech udržania blízkych ekonomických vzťahov s EÚ po tom, ako dôjde v marci 2019 k vystúpeniu Británie.

Sen o brexite sa rozplýva

Doterajší britský minister zahraničných vecí Boris Johnson potvrdil v pondelok, že vládu premiérky Theresy Mayovej sa rozhodol opustiť, lebo nemohol akceptovať jej novoprijatý plán, ako by mali vyzerať obchodné vzťahy Británie s EÚ po ukončení členstva krajiny. Zároveň vyjadril obavu z toho, že "sen" o tzv. brexite sa rozplýva, informovala agentúra DPA.

Johnson vo svojom vyjadrení na sieti Twitter uviedol, že je "hrdý" na svoje pôsobenie vo funkcii šéfa britskej diplomacie a že odchádza "so smútkom". Zverejnil tiež kópiu svojho rezignačného listu. "Brexit by mal byť o príležitosti a nádeji," napísal Johnson v rezignačnom liste. "Mala by to byť šanca robiť veci odlišne, byť pohotovejší a dynamickejší či maximalizovať zvláštne výhody Spojeného kráľovstva v otvorenej, navonok orientovanej globálnej ekonomike. Tento sen sa rozplýva, dusený zbytočnou nedôverou v samých seba," dodal s tým, že na základe Mayovej plánu Británia smeruje k prijatiu "štatútu kolónie".

Podľa dohodnutého "kolektívneho postoja" britskej vlády má Spojené kráľovstvo aj po vystúpení z EÚ tvoriť so zvyškom tohto bloku zónu voľného obchodu. Johnson i Davis boli zástancami tzv. tvrdého brexitu, teda odchodu Británie z EÚ bez obchodnej dohody s Bruselom.