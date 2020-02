Džihádista skončil za mrežami: Francúzsky súd ho poslal do chládku na poriadne dlho

PARÍŽ - Francúzsky súd poslal v utorok na 12 rokov do väzenia počítačového technika, ktorý v minulosti vycestoval do Sýrie, aby sa tam pripojil k džihádistom a absolvoval výcvik pod vedením Abdelhamida Abaaouda, údajného strojcu parížskych útokov z novembra 2015, pri ktorých prišlo o život 130 ľudí a stovky ďalších utrpeli zranenia. Informovala o tom agentúra AFP.

Reda Hame (34) bol usvedčený z účasti na zločineckom sprisahaní, ktorého cieľom bolo ubližovať ľuďom, a tiež z toho, že počas svojho osemdňového pobytu v Sýrii v lete roku 2015 absolvoval pod vedením Abaaouda výcvik so zbraňami a bol poverený misiou. Abaaoud ho údajne naučil ako strieľať z útočnej pušky a tiež ako odpáliť granát. Následne ho vysadil na tureckých hraniciach s pokynom, aby sa vrátil do vlasti a vykonal tam útok v mene teroristickej organizácie Islamský štát (IS).

Hame povedal vyšetrovateľom, že tento muž, ktorého polícia zastrelila päť dní po parížskych útokoch, sa ho spýtal, či by bol schopný strieľať do davu ľudí a ako príklad uviedol rockový koncert. Samotný Hame, narodený v Paríži, na súde tvrdil, že sa týmito pokynmi IS vôbec riadiť neplánoval. Zadržali ho po návrate do vlasti.

Muž sa na súde označil za dezertéra z IS a povedal, že len predstieral, že pokyny od IS prijal, aby sa mu podarilo utiecť z konfliktu v Sýrii. Podľa vlastných slov zároveň oľutoval, že sa k IS vôbec prihlásil. Prokuratúra však jeho zmenu názoru spochybnila, pričom tvrdila, že bol poslušným "vojakom" IS a do Sýrie vycestoval, aby sa pripojil k IS, a to práve v čase, keď tam z Francúzka prichádzali najtvrdší džihádisti, ktorí neskôr páchali útoky vo Francúzsku i Európe. Prokuratúra preňho žiadala 20-ročné väzenie.