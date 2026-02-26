Ťažký rozvod aj hroziaca rakovina: Miška z MasterChefa prešla skúškami, dnes pomáha druhým

BRATISLAVA - Ľudia ju spoznali v populárnej televíznej šou o varení, zamilovali si jej kuchárske knihy a kaviarne. Život ju však nešetril – Michaela Králiková si prešla rôznymi skúškami aj ťažkým rozvodom. Dnes píše knihy a vedie úspešný podcastový projekt, ktorý dopĺňa online obchod.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Pri tragickej nehode vlaku na východe zomreli dvaja ľudia: Obeťou má byť aj otec Romana (†15) z Parchovian
Desivé odhalenie tajných služieb: Ruská centrálna banka bije na poplach! Zostávajú tri mesiace a bude zle