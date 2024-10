#Bez ohľadu na to, či šoféruješ už niekoľko rokov, alebo si len nedávno získal vodičský preukaz, dopravné značky by si mal mať v malíčku. Pravdou však je, že ich je nespočetne veľa, no na cestách sa stretávame len s niekoľkými. Menej známe značky ľahko zapadnú do zabudnutia.