TEST chrumkavého müsli s čokoládovou príchuťou: Vieme, ktorá granola je zdravá aj chutná

Granola je všeobecne považovaná za pomerne zdravý pokrm, no nie každá sa môže pochváliť týmto prívlastkom. To sme v konečnom dôsledku zistili aj v našom teste, keď sme si posvietili na päť čokoládových granol. Prišli sme však na to, ktorá má najlepšie zloženie aj najlepšiu chuť a oplatí sa ju mať doma.