Čo všetko vieš urobiť preto, aby si si mohol so svojou polovičkou urobiť pekný večer? So všetkým, čo k tomu má byť. A pri takýchto príležitostiach sa určite hodí aj vhodná hudba do pozadia. Vybrali sme najlepšie rapové skladby, ktoré navodia romantickú atmosféru.