BRATISLAVA - Nedávno sa mi dostal do rúk vzácny úlovok. Od starkej som dostala čerstvý kus mäsa z poctivo odchovanej domácej morky. Čo s ním ale urobiť? Receptov je veľa, no ja som hľadala niečo jednoduché, rýchle a netradičné. Keď som pohľadom zavadila o pohár so sušenými slivkami, nápad bol na svete.