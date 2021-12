VIDEO Stretnutie s tuleňom obletelo svet: Potápač netušil, čo od neho chce, potom sa stalo toto!

SCILLY - Podmorský svet fascinuje vlastnou faunou a flórou, preto ho potápači tak milujú. V britských vodách sa napríklad odohralo krásne stretnutie medzi potápačom a tuleňom a zachytila to aj podvodná kamera. Stalo sa to síce už pred pár rokmi, no video teraz opäť koluje po sociálnych sieťach a robí radosť užívateľom.

Keď sa idete potápať, nikdy dopredu neviete, čo vás pod morskou hladinou môže stretnúť. Potápači z anglického mesta Worsley tiež nemohli tušiť, že s pri ponorení do vôd pri pobreží Cornwallu stanú svedkami niečoho naozaj úžasného. Keď sa Gary Grayson so svojím kolegom ponorili do oceánu, niečo ich upútalo. To niečo však neboli trosky stroskotanej lode či stratený poklad. Upútali ich tulene, ktoré sa z ničoho nič objavili pri nich. O týchto živočíchoch sa vie, že sú to mäsožravce, aj keď sa živia len menšími rybami, a hlavne, nie vždy sú k ľuďom priateľské.

Už pri výcviku sa potápači učia nerušiť živočíchy v ich prirodzenom prostredí. Preto aj Grayson s kolegom zostali úplne pokojní, keď sa k nim z diaľky začali blížiť dva tulene, ktoré si ich všimli. Tulene sú všeobecne veľmi zvedavé a hravé, no niekedy sa zvyknú správať aj agresívne. Potápači preto zostali pokojní a snažili sa vo vode nehýbať. To však ešte netušili, čo bude nasledovať. Keď sa k nim tulene dostali na vzdialenosť len pár centimetrov, jeden z nich sa dotkol kamery. Potom si potápači uvedomili, že sú to ešte mláďatá. Tie sú ešte bojazlivejšie ako dospelé jedince, preto bolo potrebné zachovať pokoj.

Neskôr začali krúžiť okolo potápačov, akoby sa s nimi chceli hrať. Jeden z nich začal šťuchať do Garyho. Vyzeralo to, akoby ho chcel chytiť za ruku a hrať sa. Grayson sa odhodlal na riskantný krok a chytil tuleniu plutvu. Tuleň však pokračoval a začal sa trieť o jeho hlavu. Potápač ho potom začal škrabať za ušami. A keď sa tuleň prevrátil na chrbát, Grayson pochopil, že chce, aby ho poškrabal aj na bruchu. Toto jedinečné stretnutie sa podarilo zachytiť na kameru a ľudia nešetria milými komentármi.