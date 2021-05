BRATISLAVA - Špargľu obľubujú najmä naši rakúski susedia, no zdravá zelenina zachutila aj Slovákom. Je cenená pre svoje detoxikačné účinky a delikátnu maslovú chuť, musí byť ale čerstvá. A keďže tu máme sezónu, je ideálny čas pridať ju do varenia. Ako inšpiráciu vám ponúkame recept na kulinársku špecialitu so zelenou špargľou.