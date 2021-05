KORONAVÍRUS Chystáte dovolenku v Chorvátsku či v Egypte? Prichádza cestovateľský semafor, Klus priblížil detaily

BRATISLAVA - Kopec Slovákov v týchto dňoch už aj pre zmierňujúcu sa pandemickú situáciu čaká na to, kedy si budú môcť užiť leto, a to hlavne na dovolenke niekde v zahraničí. Pre túto skupinu je tu nová správa, pretože konzílium odborníkov sa zhodlo na tzv. cestovateľskom semafore! Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (SaS) ho predstavil podrobnejšie.

"Nový semafor sa rodil niekoľko týždňov. Odborníčky a experti z konzília epidemiológov, v spolupráci s ďalšími rezortmi či organizáciami, strávili desiatky hodín, často aj v noci, tvorbou tohto nástroja na uvoľnenie hraničného režimu," napísal vo vlastnom statuse Klus.

Cestovateľský semafor ešte teraz musí úspešne prejsť vládou a dostať sa do vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ). "Plánom je, aby bol čo najjednoduchší a v podstate hovoril občanom, kde im odporúčame cestovať a kde im cestovať neodporúčame," doplnil Klus.

Zelená farba

Zelená farba na semafore je územie, kde by podľa Klus mala patriť Európska únia (Schengen je braný ako jedna epidemiologická jednotka), EHS + také mimoeurópske štáty, ktoré majú vysokú mieru zaočkovanosti a priaznivú epidemiologickú situáciu (Izrael, Austrália, Nový Zéland či Japonsko).

Návrat z krajín

A aké sú podmienky návratu? "Tie by mali zostať také, ako navrhlo naše ministerstvo, a teda ak ste zaočkovaní alebo ak ste prekonali ochorenie COVID-19 v posledných 180 dňoch, tak sa na vás karanténa ani povinnosť testu nevzťahuje. Pri príchode na Slovensko sa zaregistrujete do eHranice (povinné je to pre všetkých, bez ohľadu na to, odkiaľ prichádzajú) a môžete pokračovať v bežnom živote. Ak nie ste zaočkovaní ani ste neprekonali COVID-19, potrebujete sa zaregistrovať a absolvovať Ag/RT-PCR test po príchode, čím si tú 14-dňovú domácu karanténu môžete prakticky ihneď, alebo teda čím skôr, zrušiť negatívnym testom," zdôraznil Klus.

Červená a čierna farba

Klus prešiel k ďalším farbám semaforu. "Nerád by som pred rozhodnutím vlády hovoril o detailoch, každopádne rozdiel by mal byť v dĺžke karantény všetkých prichádzajúcich. Len dodám, že viaceré červené krajiny majú predpoklad stať sa ešte pred letom zelenými, napr. USA či Kanada, ale bohužiaľ proces môže byť aj opačný, kedy sa z červených krajín môže stať čierna, ak sa v nej masívnejšie objaví niektorý z rizikových variantov (aktuálne najmä tzv. indickej mutácie)," upozorňuje štátny tajomník.

Diskutovať sa bude ešte o oranžovom systéme

Je tu však aj medzistupeň medzi červenou a zelenou. "Otvorenou otázkou zostáva, čo robiť s obľúbenými rezortmi, ktoré sú takmer úplne zaočkované, ako napríklad Phuket v Thajsku, či niektoré rezorty v Turecku. Myšlienka stanovenia tzv. COVID-free zón je totiž stále na stole a je pomerne zaujímavá. Vrátime sa k tomu najskôr o týždeň, dovtedy potrebujeme ešte preveriť viac dát a zvážiť, ako by to mohlo fungovať," zamyslel sa tajomník Klus.

"Nateraz je táto kategória odložená, v spiacom režime. Sme však ochotní o nej diskutovať, pretože je v našom záujme, aby organizovaní dovolenkári odlietali napríklad do tureckých rezortov zo Slovenska, a nie z Viedne či Budapešti. V tejto súvislosti oslovíme aj naše ambasády v zahraničí, aby nám pomohli s preverením epidemiologickej „dôveryhodnosti“ daných rezortov v obľúbených destináciách mimo EÚ. Aby sme si boli istí, že nepredstavujú vážne riziko pre našich občanov," uzavrel Klus.

Najskôr môže začať platiť už koncom mája

Na koniec dodal zrejme to najdôležitejšie: "Cestovateľský semafor by po všetkých potrebných legislatívnych krokoch mal začať platiť najneskôr vo štvrtok, 27. mája 2021," skončil status Klus.