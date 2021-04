Skvelá správa! Na Slovensko prichádza prvý ekologický kamión na čistú bionaftu

Doprava je aj na Slovensku jedným z najrýchlejšie rastúcich odvetví, ktoré produkujú veľké emisie. Okamžité riešenia tohto problému hľadá nielen vláda a samosprávy, ale aj autodopravcovia. A spoločnosť Yellow Express už dlhšie skúša možnosti, ako ozelenieť svoj vozový park.

V utorok (20. apríla) predstavila kamión špeciálne upravený na čistú bionaftu B100. Rozhodnutie otestovať bionaftu v slovenskej premávke má viacero dôvodov. „V rámci možností nefosílnej dopravy neustále hľadáme kompromis medzi efektívnou redukciou emisií a ekonomickosťou a funkčnosťou prevádzky. Skúšali sme rôzne alternatívy, napríklad aj LNG, ale vzhľadom na málo rozvinutú infraštruktúru na čerpacích staniciach sme to pozastavili. Palivo B100 sa javí nielen ako najschodnejšia cesta k plneniu záväzkov Slovenska v oblasti obnoviteľných zdrojov energie v doprave, ale aj ako biznisovo a logisticky vyspelá,“ vysvetlil generálny riaditeľ Yellow Express Pavol Piešťanský.

Zdroj: Topky/Maarty

Stopercentné biopalivo sa na pumpách zatiaľ natankovať nedá

Bionafta je v súčanosti povinne primiešavaná v pomere 6,9 % do fosílnej nafty. Dostupná je na čerpacích staniciach, no stopercentné biopalivo sa tam zatiaľ natankovať nedá. „Ak sa pilotnou biojazdou dokáže funkčnosť riešenia, a štát dokáže vytvoriť ekonomicky vhodné podmienky pre takúto dostupnú a ekologickú alternatívu, presvedčí to zrejme aj ďalších autodopravcov. Pridanie ďalšej tankovacej pištole pre B100 na existujúcich čerpacích staniciach sa stane žiadaným, jednoduchším a rýchlejším riešením než budovanie nových špecializovaných staníc pre iné alternatívy. Takto to vyriešili aj vo Francúzku, Švédsku, Fínsku alebo v Holandsku,“ podotkol Radoslav Jonáš, špecialista biopalivárskych závodov v Leopoldove, patriacich do skupiny Envien Group.

Zdroj: Topky/Maarty

Z odborných prepočtov vzišli aj konkrétne čísla, ktoré by mal projekt Biojazda.sk potvrdiť v reálnej premávke. „Jazdou na čistú bionaftu očakávame zníženie emisií skleníkových plynov priamo z motora o 100 % a pri celom životnom cykle paliva o 60 až 90 %. To je zásadný rozdiel voči niektorým iným alternatívnym pohonom, kde sa táto metodika emisií z celého životného cyklu dodnes nepoužíva,“ objasnil Piešťanský. Práve vďaka započítavaniu emisií z celého cyklu platí tvrdenie, že počas jazdy kamión nevyprodukuje žiadne emisie skleníkových plynov. Oproti tomu naftový kamión po prejdení jedného kilometra vypustí až 0,76 kg skleníkových plynov.

Zdroj: Topky/Maarty

Biopalivá môžu prispieť k splneniu klimatických cieľov

Združenie pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB) vidí nezastupiteľnú úlohu biopalív na ceste za európskym klimatickým cieľom. „Ak berieme do úvahy obnoviteľný podiel v elektrickej energii, dnešné reálne možnosti elektromobility a vodíka v doprave do roku 2030, Slovensko nevie bez výrazne vyššieho podielu biopalív v doprave splniť svoj záväzok 14 % obnoviteľných zdrojov energie v roku 2030. Spustenie pilotnej prevádzky vozidla na 100 % biopalivový pohon ZVVB víta, keďže takýto projekt má potenciál popri inom ukázať štátu a verejnosti, že dosahovanie stanovenej úspory CO2 je možné už teraz,“ povedal člen združenia Martin Šácha a dodal, že slovenské biopalivá sú funkčné a momentálne najlacnejšie riešenie na zníženie emisií skleníkových plynov v doprave. Ich distribúcia nepotrebuje nijaké výrazne investície, ani budovanie novej infraštruktúry, len doplnenie tej existujúcej.