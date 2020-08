Mladík vraj dostal znamenie zhora: O pár dní sa stalo niečo neuveriteľné

MELBOURNE - Muž z predmestia Melbourne na vlastnej koži zažil, čo je to šťastie. V lotérii totiž vyhral takmer 890-tisíc austrálskych dolárov. Z peňažnej výhry chce vyplatiť všetky dlhy a finančne pomôcť svojim blízkym. Najviac sa teší z toho, že sa konečne zbaví hypotéky.

Neznámy chlapík z predmestia Lower Plenty minulú sobotu vyhral 889 834 dolárov (542 000 eur). Výhra prišla v tej pravej chvíli, pretože ako priznal, má za sebou mimoriadne ťažký rok. Vysvetlil, že nedávno stratil vreckový nožík po blízkom zosnulom, ktorý si nechal na pamiatku. V skutočnosti ho však položil na strechu svojho auta, čo zistil, až keď dorazil do cieľa. To ho prinútilo veriť, že niekto nad ním bdie a stráži ho. "Nie som veľkým fanúšikom myšlienky života po smrti a vesmíru, ale cítil som, akoby to bolo znamenie, že niekto na mňa dohliada," uviedol.

O svojom šťastí povedal pár ľuďom a tí navrhli, aby skúsil lotériu. Po dlhšom hľadaní si konečne vybral jeden žreb a dúfal v najlepšie. "Som rád, že som sa zastavil práve v tej predajni, pretože to je tá, ktorá mi predala víťazné čísla," skonštatoval výherca, ktorý si myslí, že keby žreb kúpil inde, nemal by toľko šťastia.

Zdroj: Getty Images

Na los údajne úplne zabudol, spomenul si naň, až keď si ho všimol na prednom sedadle auta. Overil si teda výherné čísla a keď zistil, že vyhral, takmer mu to vyrazilo dych. Muž teraz vďaka výhre môže splatiť svoje dlhy a tiež pomôcť rodine. Najviac zo všetkého sa teší z toho, že konečne môže splatiť hypotéku a žiť bezstarostnejšie. "Výhra nevyrieši všetky moje problémy, ale väčšinu z nich áno," dodal.