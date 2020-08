Slovensko má päť nových milionárov: Neuveríte, ktoré čísla padajú v lotériovej hre najčastejšie

BRATISLAVA – Prvý polrok tohto roka bol v mnohých ohľadoch viac než náročný a zložitý. Aj napriek tomu sa na viacerých Slovákov usmialo šťastie. Od začiatku roka pribudlo na Slovensku päť milionárov. A to vďaka výhram. Uviedla to národná lotériová spoločnosť Tipos. Tá navyše prezradila, ktoré čísla padajú štatisticky častejšie.

Štátna lotériová spoločnosť Tipos od začiatku roka vyplatila na výhrach z číselných lotérií a žrebov sumu vyššiu ako 90-miliónov eur. Viac ako 100 šťastlivcov si dokonca pripísalo na účet finančnú výhru od 10.000 eur až po takmer 9-miliónov eur. Piati z nich sa navyše dostali aj do "klubu" milionárov.

Pandémia a tipovanie

Nástup tohto kalendárneho roka, v oblasti číselných výhier a žrebov spoločnosti Tipos, sa začal optimisticky. Za prvých desať týždňov tohto roka bol zaznamenaný medziročný nárast tipovania v lotériách.

Zdroj: Getty Images

„Zatvorenie väčšiny kamenných prevádzok a situácia počas pandémie koronavírusu sa odrazili v takmer úplnom zastavení predaja žrebov a opatrnosť ľudí sa ukázala aj v tipovaní číselných lotérií. Pružne sme zareagovali a presunuli sme zábavu do online priestoru, kde sme aj vďaka novým technológiám posilnili hráčsku základňu. Postupným uvoľňovaním opatrení sme aktívne podporili predaj a investovali do kampaní, ktoré tiež pomohli vrátiť späť hráčsky "offline" apetít Slovákov,“ povedal Marek Kaňka, generálny riaditeľ spoločnosti Tipos.

Šťastlivci pochádzajú z rôznych kútov Slovenska

Za sedem mesiacov vyplatila národná lotériová spoločnosť už viac ako 90-miliónov eur na výhrach v žreboch a číselných lotériách. Z toho výhry v číselných lotériách dosiahli 71,2- milióna eur.

Hneď v januári padol jackpot v hre Euromilióny vo výške skoro 9-miliónov eur a urobil radosť výhercovi z Bratislavského kraja.

Nemenej potešili výhry z hry LOTO – celkovo tvorili takmer 19-miliónov eur, z toho takmer 6-miliónov eur pripadlo na výhru pre hráča, ktorý si vo februári stavil na svoje čísla prostredníctvom internetu.

Zdroj: Getty Images

Začiatkom júla v hre LOTO odštartoval viac než krásne leto tipujúci z Bratislavského kraja, a to sumou skoro 1,5-milióna eur. Do hry pritom vložil len 15 eur.

Apríl bol zas v znamení hry Eurojackpot, v horizonte jedného týždňa totiž padli dve výhry v druhom výhernom poradí - 7,3-milióna eur získal hráč tipujúci v Banskobystrickom kraji a 5,2-milióna eur vyhral hráč so stávkou uzatvorenou v Prešovskom kraji.

Pre fanúšikov okamžitých výhier má Tipos v ponuke široké portfólio žrebov. Od začiatku roka vyplatil takmer 5-miliónov výhier prostredníctvom žrebov, z ktorých si výhercovia zotreli veľkú sumu - dokopy v hodnote viac ako 21,4-milióna eur. Dokonca 204 Slovákov potešili žreby s výhrami vo výške niekoľkých tisíc až stotisíc eur. Medzi tých najúspešnejších patrili kupujúci žrebov z Nitrianskeho, Prešovského a Žilinského kraja.

Zdroj: Getty Images

„Tipos v júni uviedol na trh žreb Vysoká hra, ktorým prvýkrát vstúpil do segmentu prémiových žrebov s vysokou výhrou. Táto novinka vyvolala za prvé dva mesiace neočakávane vysoký záujem, ktorý nás utvrdil v dobre zvolenej stratégií. V nej budeme určite pokračovať,“ uviedol Kaňka.

Tipovanie v číselných lotériách a stieranie žrebov patrí medzi zábavy Slovákov už niekoľko desaťročí, pri žreboch dokonca viac ako storočie. „To, že šťastie sa naozaj môže usmiať na každého hráča hovoria aj spomínané štatistiky. Ešte väčšiu atraktivitu a vyššie možnosti výhier by mohli priniesť nielen prémiové žreby, z ktorých prvý sme uviedli v júni do predaja, ale tiež plánované investície do online platforiem a posilnenie predajných sietí,“ dodal Kaňka.

Zaujímavosti o číslach