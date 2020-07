Odpovedá výživová poradkyňa: Rýchle a zdravé recepty na jedlá, ktoré chutia dobre aj na druhý deň?

BRATISLAVA - Pekný deň, chcem poradiť o výžive. Mám 163 cm a 56 kíl. Chcem zhodiť takých 6 kíl. Problém je v tom, že mám sedavú robotu a keď prídem domov, čaká ma ešte fakturácia (máme s manželom živnosť). Jedlo varím doma. Cez internet som si kúpila knižky s receptami na zdravé rýchlovky. Ale neviem tam nájsť jedlá, ktoré sa prihrievajú. Všetko je chutné a dobré, pokiaľ to robím hneď a hneď sa to aj zje. No môj prípad to nemôže byť. Poradíte, čo variť, aby to bolo dobré aj na druhý deň?