Z východu až na druhý koniec sveta: Dávid vyrába krásne drevené motýliky, obdivujú ich ďaleko za hranicami

KOŠICE - Dávid je kreatívny mladík z východu, ktorý svoju záľubu obrátil na biznis s názvom Drewomil. Drevo je preňho ten najlepší kamarát a vo svojej dielni by najradšej aj spal. Vyžíva sa vo vyrezávaní a tvorbe všedných, ale aj netradičných produktov. Čo ho priviedlo k tomuto tradičnému remeslu, ako si ním dokáže zarobiť a aké sú jeho plány do budúcna? To všetko sa dozvieš v našom dnešnom rozhovore.